El director y productor de la 13ª edición del Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames ANIMAYO, Damián Perea y el director territorial de Cajamar, Sergio Durán han firmado un Convenio mediante el cual la entidad se adhiere al patrocinio en exclusiva de los artistas Carlos Fernández y Lorena Ares, con todas sus actividades: su Máster Class: "Trabajando juntos y bien revueltos :)"; su Taller: "Creatividad Versus Realidad: la génesis de un proyecto" y la proyección y estreno de la película: "Memorias de un hombre en pijama".