Animayo 2018 presenta un cartel de lujo que reúne en Gran Canaria a los mejores profesionales de animación y vedeojuegos

El Summit, Conference and International Film Festival of Animation, Visual Effects and Videogames ANIMAYO celebrará en mayo de 2018 su décimo tercera edición. Es la apuesta más ambiciosa de este Festival internacional que del 2 al 5 de mayo, reúne en Gran Canaria a los mejores artistas y creadores españoles de la industria del cine de animación y de los videojuegos. Figuras tan destacadas y reconocidas a nivel mundial que dotan de una enorme expectación a este festival que crece cada año y que se ha convertido en un referente en el campo de la animación a escala internacional.



ANIMAYO se hace realidad -una vez más- gracias al fuerte empuje y decidido apoyo que ofrece su patrocinador principal el Cabildo de Gran Canaria, y patrocinadores como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y el CICCA, entre otros, que apuestan firmemente por la industria del cine y por el esfuerzo de acercar a todos los públicos la cultura y la educación.



Grangel Studio. Carlos y Jordi Grangel. La obra de Carlos Grangel y Grangel Studio ha llegado a catalogarse cómo objeto de arte y mostrarse en algunos de los más célebres museos y espacios especializados en el sector, MoMA_The Museum of Modern Art en Nueva York, LACMA_Los Angeles County Museum of Art, The American University Museum_ College of Arts & Sciences de Washington, The ACMI_ Australian Centre for the Moving Image, The Tiff_ Bell Light Box de Toronto, La Cinématheque Française de París, SeMA_Seoul Museum of Art, Es Baluard_Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma en Mallorca, El Museo Arocena de Torreón en México y en la Exposición Universal de Shanghai 2010. Han trabajado para DreamWorks Animation, productora fundada por Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David Geffen en films como ¨The Prince of Egypt¨, ¨La ruta hacia El Dorado¨, ¨Hormigaz¨, ¨Spirit: el corcel indomable¨, ¨Simbad, ¨El Espantatiburones¨, ¨Madagascar¨, ¨Flushed Away¨, ¨Bee Movie¨, ¨Kung Fu Panda¨, "Cómo entrenar a tu dragón¨. Con Tim Burton trabajan en el estilo de todos los personajes de "La novia cadáver" y con Sony Pictures en "Piratas" y "Hotel Transylvania". En los años 2013 y 2014 participaron en las producciones "Zodiac " y "Boo" de DreamWorks Animation. En el año 2015 realizaron trabajo para el proyecto "9 Elephants War" para Bee Square/ Berk Productions. En 2016 colaboraron con la productora británica Locksmith Animation en el proyecto "MiBot" y en la producción "Legend of Araman" realizado por Berk Productions. En el año 2017 han producido el cortometraje "Nina the Little Bulldozer". Actualmente están realizando trabajo para dos producciones de largometraje.

Carlos Granjel y Jordi Granjel impartirán la Master Class "Granjel Studio, diseño al servicio de la animación, "Approach to Desing in Animation: The Secret of Shapes" y el Taller "Creación de personajes"

Natacha Ravlic. Co-directora de producción. Illumination Mac Guff, Ex Machina. Natacha lleva 26 años trabajando con la animación 3D. Empezó como asistente de produccion en el 1992 en Ex Machina. En esta época coincidió trabajando con jóvenes diseñadores que hoy en día son directores internacionalmente conocidos como Tanguy De Kermel o Pierre Coffin. Después de algunos años en varios estudios más dedicados a la publicidad, tuvo la oportunidad de unirse al equipo de Illumination Mac Guff, donde trabajó en las películas "Minions", "Sing" y "Gru: mi villano favorito 3" y actualmente es la co-directora del studio.

Amelie Paraiso. Directora de reclutamiento RRHH. Illumination Mac Guff. Amélie cuenta con más de 10 años de experiencia en recursos humanos, especialmente en los procesos de selección de nuevos empleados. Actualmente es la directora de reclutamiento en Illumination Mac Guff donde se encarga de localizar talentos y incorporar nuevo personal para los proyectos del studio.

Natacha Ravlic y Amelie Paraiso impartirán la Master Class "Mi trayectoria antes de llegar a Illumination Mac Guff y presentación del estudio" y "Making off de un película en Illumination Mac Guff", respectivamente



Raúl García. Animador, director y productor. Kandor Moon, Kandor Graphics, Disney, Paramount. Cofundador de R&R Communications fue el primer animador europeo en entrar en los estudios Disney. Es miembro de la Academia de los Oscar® y actualmente combina su trabajo en R&R Comunicación promocionando el cine español en Los Ángeles con su trabajo como director y productor de animación. Ha sido animador en largometrajes internacionales como "Asterix y la Sorpresa del Cesar", "La vuelta al mundo de Alvin y las ardillas" y "En busca del valle encantado". Su trabajo en "¿Quién engañó a Roger Rabbit?" le abrió las puertas como animador en los estudios de Walt Disney donde trabajó por 9 años. Fue animador de personajes de clásicos modernos como "La bella y la bestia", "Aladdin", "Rey león", "El Jorobado de Notre Dame", "Hércules" y "Pocahontas". Después de "Fantasia 2000" Raúl comenzó su etapa como director de secuencia para los estudios Paramount en películas como "The Rugrats in Paris", "The Wild Thornberries Movie" y "Jimmy Neutron el niño inventor" nominado para un Oscar a la mejor película de animación. Raúl García es miembro de la Academia de Películas de Artes y Ciencias de Hollywood, The Writers Guild of America, The American Cartoonist Society y Asifa Hollywood. Ha publicado dos libros sobre técnicas de animación y enseña animación en La Salle College of the Arts en Singapur, U-TAD en Madrid (España) y UTADEO en Bogotá (Colombia), entre otras instituciones.



Rocío Ayuso. Productora y periodista. El País, Agencia EFE, Canal +. Rocío Ayuso es periodista y productora de cine y ha trabajado internacionalmente durante más de 30 años como corresponsal extranjera en Londres y Los Ángeles. Actualmente colabora con el periódico español El País desde Los Ángeles, donde cubre toda la información relacionada con el arte y la industria del cine. Es miembro de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood que anualmente organiza los Premios Globos de Oro. Es autora de dos libros: "La Guerra en Directo", sobre la primera Guerra del Golfo, y "Bill Plympton, Un Genio Incansable". Rocío Ayuso promueve el cine español en Los Ángeles a través de su compañía R&R Communications. Coordinó las campañas de promoción para los premios Oscars de filmes como "Migas de Pan" (2015), "Pajaros de Papel" (2012) y ha sido productora ejecutiva de la película animada "Extraordinary Tales". En 2015, su trabajo fue reconocido con el International Media Award por la ICG Publicist Association, el más alto honor para un periodista en el campo del entretenimiento en Hollywood.



Raúl García y Rocío Ayuso impartirán la Master Class "Raúl García una vida animada" y "Rocío Ayuso entrevistando a Hollywood" y el Taller "Acting para animación"

Edgar Martín-Blas. Director creativo y CEO de Virtual Voyagers. Virtual Voyagers, Tuenti-Telefónica, Teaser y Xocolat Design, Ruiz Nicoli Lineas Interactive, Onlinemkt.

Vivió la efervescencia de Internet a principios del 2000. Co-fundador de dos de las compañías pioneras en diseño digital y publicidad Teaser y Xocolat Design logrando trabajar para más de 50 grandes marcas y ser una de las primeras empresas en desarrollar Apps en España. Tras esta etapa empresarial entra a formar parte de Tuenti-Telefónica llevando la dirección creativa y lanzando la marca en latinoamérica y parte de sus productos clave como VozDigital (Telefonía IP). La realidad virtual aparece de golpe en 2015-16 dando un giro inesperado para el sector, en estos primeros días forma la empresa Virtual Voyagers, pionera en este nuevo mercado trabajando con más de 50 marcas, facturando 4M€ en 2 años y medio y siendo galardonados con 5 premios internacionales, Lovie Awards y Google best App entre otros. Sus principales clientes son: Ferrari, Orange, Mini, Telefónica, El País, Iberdrola, Licor 43, Ramón Bilbao, Disney, Santander, Seur, Solán de Cabras. ¿Su próxima ola? la llegada de la realidad mixta que junto a la virtual traerá un nuevo mundo de posibilidades creativas.



Daniel Vávra. Director, escritor y diseñador de videojuegos. Warhorse Studio, Illusion Softworks. Estudió en la Escuela de Artes Aplicadas en Turnov y comenzó su carrera como diseñador gráfico en la compañía de publicidad TIPA. Ha escrito numerosos artículos para la revista checa Level y otras revistas especializadas en videojuegos. En 1998, Vávra se unió a Illusion Softworks como artista 2D. Su primer proyecto fue "Hidden and Dangerous", para el cual creó algunas texturas. Su siguiente proyecto fue la muy aclamada "Mafia: The City of Lost Heaven", en la cual fue el diseñador principal, guionista y director. Más tarde se convirtió en la figura principal de Illusion Softworks en la filial de Praga y también trabajó en "Wings of War", lanzado en 2004. En 2009 funda Warhouse Studio un estudio de desarrollo de juegos independiente con sede en Praga. Su equipo está formado por personas responsables de juegos establecidos internacionalmente como "Mafia", "Operation Flashpoint", "ARMA" o "UFO Aftershock". Estas experiencias se combinan en su proyecto actual, "Kingdom Come: Deliverance".



Edgar Martín-Blas impartirá la Master Class "Realidad virtual y mixta: el contenido sale de la pantalla para jugar con nosotros"

Daniel Vávra impartirá la Master Class "Kingdom Come: Deliverance"

Abi Feijó. Director, productor y educador. Abi Feijó es Licenciado en Arte Gráfico y Diseño por la Escuela Superior de Bellas Artes de Porto. En 1984 bajo la dirección de Pierre Hébert realiza su primera película "Oh que Calma". Como realizador, Abi Feijó explora diversas técnicas y aborda la escritura dramática con rigor destacándose por "Os Salteadores", "Fado Lusitano" y "Clandestino". En el Filmógrafo, su estudio fundado en el 1987 privilegia la película de autor y ejerce las funciones de productor y de consejero artístico. Se orientan varias etapas y acciones de formación por todo el mundo, sobre todo en talleres con niños. Es profesor en la Universidad Católica (99-01) y en la ESAP a partir de 2002. Funda en 2000, y preside hasta 2004, la Casa de la Animación. En 2002 funda Ciclope Filmes, una nueva productora de animación donde produce la película de Regina Pessoa "Historia Trágica con Final Feliz". Obtuvo cerca de 40 premios y menciones en diversos festivales internacionales.

Regina Pessoa. Directora y animadora. Regina Pessoa se graduó en pintura en la Universidad de Porto en 1998 y durante su tiempo como estudiante participó en diferentes talleres de animación y en el "Espace Projets" (Annecy, 1995) con el corto "A Noite", que terminaría en 1999 y que fue galardonado con 4 premios. En 1992 comenzó a trabajar en Filmógrafo - Estudio de Cine de Animación de Oporto fundado por Abi Feijó, donde colaboró ​​como animadora en varias películas. Su corto "Historia trágica con final feliz" es la película portuguesa más galardonada de la historia y el cortometraje "Kali, el pequeño vampiro" obtuvo otros 5 premios y 4 nominaciones.

Abi Feijó y Regina Pessoa impartirán la Master Class "Abi Feijó: 25 años de animación portuguesa" y "My Creative Process"



Carlos Fernández. Director y guionista de cine y videojuegos. Moonbite Games & Animation. Con más de 20 años de experiencia en producciones multiplataforma. Responsable de numerosos videojuegos, como el multipremiado "Zombeer" (PlayStation 3, PlayStation4, WiiU, PC). En su faceta de director cinematográfico, su opera prima, el largometraje de animación 2D "Memorias de un Hombre en Pijama", fue el título de apertura del Tokyo Anime Award Festival 2018 y ha sido el primer largometraje de animación en selección oficial para competición en el festival de cine de Málaga 2018. Otros títulos a mencionar son el cortometraje de animación 3D "Morti" (Guión y Dirección), con más de una veintena de selecciones internacionales o su dirección técnica en "Witchcraft" (primer largometraje de animación 3D renderizado enteramente con render GPU). Socio fundador y Vicepresidente de la asociación de desarrolladores de videojuegos PAD y vocal de La Asociación Española de Empresas Productoras y Desarrolladoras de Videojuegos y Software de Entretenimiento, DEV.

Lorena Ares. Directora de animación. Moonbite Games & Animation. En 2001 participó como animadora en el largometraje "El Sueño de una noche de San Juan" (Dygra Films). Tras esta experiencia, funda el estudio de producción audiovisual Quart NTD, trabajando de manera externa para Dygra Films en los largometrajes "El espíritu del bosque" (2008) y "Holy night!" (2010) y en los cortometrajes "El Señor de los Mosquis" (2005) y "El bufón y la infanta" (2008). A partir de 2011 se integra en Moonbite Studios asumiendo la dirección de animación de varios proyectos de cine y videojuegos, como el largometraje "Witchcraft" (2012), el cortometraje "Morti" (2013), el videojuego "Zombeer" (Playstation 3, PlayStation4, WiiU, PC) y "Memorias de un Hombre en Pijama" (2018). Co-guionista y co-directora del largometraje y serie de TV (ambos animación 3D), "DinoGames".

Carlos Fernández y Lorena Ares impartirán la Master Class "Trabajando juntos y bien revueltos" y el Taller "Creatividad Versus Realidad: la génesis de un proyecto"



René Veilleux. CEO. Verité Entertainment. René Veilleux es el CEO y cofundador de Verité Entertainment, donde encabeza la producción y el desarrollo en una gran variedad de proyectos de cine, televisión, animación y nuevos medios. Durante los últimos 25 años ha trabajado en numerosos aspectos de la producción con las empresas líderes en la industria del entretenimiento. René también trabaja como Director de Voz y Casting para una serie de proyectos de animación que incluyen: "DC Nation", "Liga de la Justicia", "Enchantimals" y "Subway Surfers" entre otros, así como una serie de videojuegos como, "Payday 2", "Cómo entrenar a tu dragón 2: el videojuego", "The Elder Scrolls Online" y "The Walking Dead de Overkill".

Donald Roman López. Director creativo. Verité Entertainment. Es el cofundador y presidente de Verité Entertainment, y como director creativo se enfoca en el desarrollo del extenso listado de la compañía en películas, televisión, animación y nuevos medios. Los títulos en los cuales ha trabajado incluyen "El mundo de Ania y Kin", "Enchantimals", "Subway Surfers" y "The Snow Queen" entre otros, así como una serie de videojuegos como, "Payday 2", "Cómo entrenar a tu dragón 2: el videojuego", "The Elder Scrolls Online" y "The Walking Dead de Overkill". Donald produjo la película de acción "The Putt Putt Syndrome", y actualmente está involucrado en la producción de tres más, incluyendo su debut como director, un thriller de acción titulado "Let Me Breathe".

René Veilleux y Donald Roman López impartirán la Master Class: "Behind the scenes of voiceover" y el Taller: "Voice Acting 101"

Jaime Maestro. Director de animación. La Tribu Animation, Disney, Sony, Google, Nickelodeon, Reel FX, Paramount Pictures. Con 20 años de experiencia en el sector, Jaime Maestro es uno de los directores de animación de más prestigio de Europa. En su filmografía, destacan los galardones en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy y en los Goya, o las nominaciones para los Oscar o en SIGGRAPH. A lo largo de su carrera, Jaime ha trabajado al lado de figuras fundamentales en el sector de la animación como Scott Ross, Jan Pinkava o Tony Bancroft, con quien dirigió "Animal Crackers" en 2017 junto a Scott Sava. Además de cortometrajes y largometrajes, ha formado parte de proyectos como series o anuncios para Disney, Sony, Google, Nickelodeon, Reel FX y Paramount Pictures, entre otros. Paralelamente a la estrictamente profesional, Jaime ha desarrollado su faceta docente a través de diversas escuelas en las que ha formado a profesionales durante una década.

Nadia Ruiz. CEO/Fundadora en La Tribu Animation junto a Jaime Maestro. Blue Dream Studios Spain, Primer Frame, FrameOver. Cuenta con cinco años de experiencia en roles directivos dentro del sector de la animación española: su experiencia incluye la dirección de la escuela de animación y videojuegos PrimerFrame (entre 2014 y 2015), así como las labores de studio manager en Primer Frame; también se encargó del recruitment y talent outreach de Blue Dream Studios Spain para la película 'Animal Crackers', para la que llegó a reclutar a 100 artistas en dos años. Es socióloga especializada en el estudio y análisis de tribus urbanas, y experta en el análisis de la conducta y en comunicación no verbal.

Javier Maestro y Nadia Ruiz impartirán la Master Class "La Tribu Animation: cómo nace un estudio de animación" y el Taller "Historia de un corto de animación: creación y desarrollo desde un punto de vista artístico"

Los talleres y cursos formativos de Animayo están abiertos para todo el público y no son exclusivos para profesionales. Se pueden adquirir los bonos y entradas a través de la página web de Animayo. La temática de los talleres es extensa y altamente cualificada: Acting para animación, Creatividad versus realidad: la génesis de un proyecto, Creación de Personajes, Voice Acting 101, Historia de un corto de animación: creación y desarrollo desde un punto de vista artístico, Stopmotion, Stopmotion infantil, Iniciación a la creación de videojuegos con UNITY y Escultura Digital con Zbrush.



ANIMAYO es el primer festival español de animación declarado «Festival Calificador» por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood para los premios Oscar®. Los premiados de ANIMAYO 2018 podrán ser tenidos en cuenta en la categoría de "Cortometraje de Animación" de los Premios de la Academia (Academy Awards®).



Este año el festival ofrece un 10% más de programación que la edición anterior. Se estiman cifras de participación que superarán las 15.000 personas entre las sedes de CICCA, Alameda de Colón y Teatro Guiniguada. El número de talleres también duplica los ofertados en la edición pasada, 8 talleres formativos en total para distintos segmentos de edades.



Además, en primicia mundial contaremos con el estreno de la exposición de dibujos de animación 2D de Raúl García, donde indagaremos en la historia más profunda de la Animación 2D, rescatando en su recorrido muchos de los primeros clásicos de Disney. Una exposición inédita, que rescata algunos tesoros del 2D nunca antes expuestos.



El apartado de videojuegos desembarca este año en la Alameda de Colón con el Esport Talent Animayo y la zona de juego libre Anigogatsu Alexis Carrasco. Contaremos con una zona de realidad virtual, una zona de formación y 3 Arenas con un total de 5 torneos.



El resto del programa lo conforman: 14 Firmas de autógrafos, Acto de inauguración oficial, espacio exclusivo para escuelas denominado Expo Animayo, U-Day y Acto de clausura oficial.



El periodo de inscripción aún se encuentra abierto y las plazas son limitadas, por lo que se recomienda a todos los/las interesados/as que consulten la web oficial del festival para su inscripción en: www.animayo.com