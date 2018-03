El Gobierno de Canarias destina 165.000 euros al proyecto para crear la ruta turística de los Molinos de Valleseco

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias ha concedido subvenciones por valor de 266.114 euros, con cargo a la medida 7 del Programa de Desarrollo Rural (PDR), al Ayuntamiento de Valleseco, en Gran Canaria, para la ejecución de tres proyectos municipales, entre los que destaca la puesta en marcha de la ruta turística de los Molinos.

El alcalde del municipio Dámaso Alexis Arencibia, explicó que esta línea de ayuda del PDR permitirá también llevar a cabo las obras de mejora del edificio de la Casa de la Cultura y la biblioteca, y la adaptación del sótano del auditorio municipal para aulas de formación y agradeció la visita del consejero para conocer de cerca esta actuaciones, así como otros proyectos que la corporación municipal desarrolla para la puesta en valor del cultivo de la manzana, en los que colabora la empresa pública Gestión del Medio Rural de Canarias, y la búsqueda de financiación para la construcción de unos grandes depósitos de agua para facilitar el riego y la producción agrícola de Valleseco, Firgas, Teror y Arucas.

El Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, destacó durante el encuentro la importancia de estas acciones sufragadas por el Programa de Desarrollo Rural "para conseguir fijar población en las zonas rurales a través de la mejora y ampliación de los servicios que se ofrecen a sus vecinos, evitando el abandono de estas áreas y de la actividad agrícola y ganadera, y también para atraer visitantes interesados en conocer la historia y el rico patrimonio cultural y natural de Valleseco, generando un nuevo recurso económico para el municipio".

Estas subvenciones del PDR permitirán la recuperación de dos molinos de gofio antiguos de los cuatro que existen en el municipio y de la acequia que los une para convertirlos en atractivo turístico. Esta actuación, que cuenta con fondos por valor de 165.671 euros, prevé la adquisición de estos dos elementos arquitectónicos tradicionales para tras su reparación, adecuación y puesta en funcionamiento, destinarlos a la creación de una ruta municipal de turismo rural que atraería a turistas y senderistas.

Los molinos objeto de este proyecto son el de El Molinete y Valsendero, este último conocido también por Molino Grande o de Huerta Grande, el primer molino de agua de la cuenca de Valsendero movido por las aguas de la Heredad de Arucas y Firgas que data de 1874. En los años sesenta sus propietarios le instalaron un motor de gasoil, además de una cernedora y tostadora, siendo en esa época molino y tienda. En la actualidad se encuentra en estado de abandono y es desconocido por una parte importante de la población, especialmente los más jóvenes y personas de otros barrios y municipios.

El Molinete o Molino de arriba se encuentra ubicado en el barrio de Caserón y fue construido entre 1864 y 1869. La Acequia Honda, perteneciente a la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas, une ambos. Las acequias eran las principales vías que servían para transportar el agua desde los pozos, galerías o presas situadas en la cumbre hasta las fincas de cultivos, estanques de almacenamiento o puntos de recogida por la población y también llevaban el agua a los molinos. En la actualidad siguen haciendo el mismo servicio, especialmente para las explotaciones agrícolas. Data de la primera mitad del siglo XIX y en su largo recorrido pueden contemplarse otros elementos relacionados con el agua y la cultura popular de Valleseco como lavaderos y cantoneras.

Con cargo a esta medida del PDR se financiarán con 43.865 euros las obras de adecuación y mejora del edificio que alberga la Casa de la Cultura y la biblioteca municipal, situado en el casco histórico del municipio, con el propósito de mejorar las condiciones de uso de estos espacios, optimizándolos, y haciendo completamente accesible el edificio a personas con movilidad reducida.

Las acciones que se llevarán a cabo en el marco de este proyecto comprenden actuaciones en el acceso al edificio para hacerlo accesible y de reforma interior en la planta baja, eliminando los actuales aseos y construyendo unos nuevos en la zona delantera del inmueble que podrán ser usados por los usuarios de ambas plantas sin interferencias. En la antigua zona de baños se crearán tres espacios diferenciados, dos de aula, y un tercero para su uso polivalente por los jóvenes del municipio.

Otro de los proyectos subvencionados por la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a través del PDR es la adaptación del sótano del auditorio Dr. Juan Rodríguez para su uso como aulas de formación tanto para desempleados como para profesionales en activo. En este sentido, el Ayuntamiento organiza una media de 25 cursos a lo largo del año en diferentes disciplinas como cocina, construcción, actividades agrarias, imagen, etc., y colabora también con otras administraciones y entidades para la celebración de acciones formativas.

Esta iniciativa, que está financiada con 56.577 euros, tiene como objetivo mejorar y dotar a la planta baja del auditorio municipal, un espacio diáfano con una superficie de unos 186 metros cuadrados que actualmente no está siendo utilizado, de paneles y puertas movibles que faciliten la división de dicho recinto en tres espacios habilitados para impartir cursos, talleres, charlas, seminarios, etc., que podría ser utilizado también como área multifuncional para la celebración de actos culturales, sociales, etc.