Davinia Rodríguez pregonará las fiestas de San Antonio de la Villa de Moya

La soprano moyense Davinia Rodríguez será la pregonera de las fiestas en honor a San Antonio de Padua, que se celebrarán en el mes de junio en la Villa de Moya. Se trata de uno de los eventos más populares y con mayor arraigo del municipio norteño, en el que cada año el Ayuntamiento y los ciudadanos reconocen la vinculación y trayectoria de sus vecinos ilustres, mostrándoles su cariño y admiración con la lectura del pregón que inicia los festejos. En el caso de Rodríguez, quien fue nombrada Hija Predilecta de la Villa de Moya en 2017, se reconoce su exitosa trayectoria como soprano en los escenarios más prestigiosos del panorama lírico internacional, desde Austria o Italia a Japón y Sudamérica, donde ha lucido con orgullo el nombre de su municipio natal junto a grandes artistas como Plácido Domingo. Además de su destacada contribución al campo de la creación artística, fomentando notoriamente el desarrollo y la difusión del arte a través de la música.

"Me siento muy honrada y feliz por poder estar en mi tierra y junto a mis vecinos anunciando y celebrando estas fiestas que siempre son tan esperadas no sólo por los moyenses, sino por muchas personas de otros municipios", manifestó Davinia Rodríguez, quien estos días se encuentra en el Sultanato de Omán, en la costa sureste de la península arábiga, donde el 15 de marzo debutará en la Royal Opera House de Mascate como Nedda, de la ópera Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo. Para regresar a Gran Canaria en junio con motivo de las fiestas de San Antonio de Padua y para cantar Liù en Turandot, de Giacomo Puccini, "en una coincidencia mágica que me hace sentir muy especial", destacó la soprano. Quien reconoce que pregonar estos festejos "me permite volver a recordar mi infancia en Moya, cuando de pequeña asistía a ver los pregones y cómo otras personas destacadas anunciaban las fiestas desde el balcón" de la Casa Museo Tomás Morales.

La propia soprano ha reconocido en reiteradas ocasiones que su vinculación y estima de a su municipio natal y convecinos permanece inalterable pese a la distancia y la complejidad de su agenda, con constantes compromisos en los escenarios más prestigiosos del planeta, donde sigue cosechando grandes éxitos. Muestra de ese cariño inalterable son sus visitas esporádicas a la Villa de Moya siempre que la temporada de conciertos se lo permite o el inolvidable concierto que ofreció en 2015 en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con motivo de la celebración del V centenario de la Parroquia de la Villa de Moya. Tras pregonar las fiestas de San Antonio, Rodríguez participará en el Festival Verdi de Parma, donde será Lady Macbeth en la ópera Macbeth, de Giuseppe Verdi.