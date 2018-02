Igualdad facilita transporte gratuito para el Concierto de la Gran Canaria's Women Band

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Teror facilitará transporte gratuito para asistir el domingo 4 de marzo al concierto de la Gran Canaria's Women Band, que tendrá lugar en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, a las 12:00 horas. La asistencia al concierto, dirigido por la terorense Pilar Rodríguez con motivo del Día Internacional de la Mujer, forma parte de la programación del Mes de la Igualdad, que organiza el área de Igualdad del Ayuntamiento de Teror. Para utilizar el transporte que saldrá a las 11:00 horas desde Teror hasta el Auditorio Alfredo Kraus, es necesaria la inscripción previa en la Concejalía de Igualdad, hasta el viernes 23 de febrero. El servicio estará supeditado a un mínimo de asistentes. El precio de la entrada al concierto es de 10 €.

La Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Teror, que dirige Alejandra Reyes, ofrecerá además a lo largo del mes de marzo un amplio programa de actividades, que se inicia el 2 de marzo con la colocación de un libro de firmas por la Igualdad en el hall de las Oficinas Municipales de Teror, y la inauguración del Mes de la Igualdad, con el concierto de Arístides Moreno 'Sonrie a la Igualdad', de entrada gratuita, el sábado 3 de marzo en el Auditorio de Teror, a las 20:30 horas. También se incluyen talleres, exposiciones, charlas, un viaje, y acciones de concienciación dirigidas a la población.



La Gran Canaria's Women Band actuará con la colaboración de la cantante Eli Guillén, participante del concurso televisivo La Voz, y la Coral Chelys Odalys, dirigido por Maite Robaina. La banda, compuesta por 50 mujeres canarias, se reúne por segundo año consecutivo, para ofrecer un concierto cargado de simbolismo como la primera banda sinfónica femenina de Canarias y la segunda de España.

El objetivo de la Gran Canaria's Women Band es reivindicar el papel de la mujer en el arte y en las diferentes formas que la música ofrece. De esta manera, persiguen, por un lado, la visibilización de la mujer como trabajadora y ciudadana, resaltando la importancia de la memoria histórica; y, por otro lado, la inauguración de un ámbito formativo y cultural que promueva el talento de las jóvenes músicos, garantizando su promoción.

La banda interpretará un repertorio con obras de autores contemporáneos, entre las que cabe destacar el estreno absoluto de Atman de la compositora canaria Nisamar Díaz, quien creó esta pieza por encargo de la Gran Canaria´s Women Band. Además, tocarán Main Street Calebration, de Steven Reineke; Persis, de James L. Hosay; Second Suite for Band, de Alfred Reed; y, para cerrar la primera parte del concierto, interpretarán cuatro movimientos de canciones latinas como son montuno, tango, guaracha y paso doble.

Tras una pausa, en la segunda parte del concierto, sonarán canciones como Ruckus, de Randall D. Standridge, y La la land, de Michael Brown. La cantante Eli Guillén se sumará para interpretar junto a la Gran Canaria´s Women Band obras como Mecano, de Germán Arias; What I´m feeling, de Frank Bernaerts; Can´t take my eyes off You, de Johan de Meij; y I will follow him, de Jan Van Kraeydonk. Asimismo, la Coral Chelys Odalys sumará sus voces a la de Eli Guillén.