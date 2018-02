La concienciación ambiental, la reforestación y el bienestar animal, ejes del Cabildo para Medio Ambiente en 2018

El Cabildo emprende el año con la aplicación completa del Fondo Verde Forestal por vez primera, un instrumento para la reforestación de Gran Canaria puesto en marcha por esta Institución que, junto a la mejora del bienestar animal y una decidida apuesta por la educación y concienciación ambiental, suponen los principales retos de la Consejería de Medio Ambiente para 2018.

El presupuesto de este departamento, que asciende supera los 70,7 millones de euros, se desglosa entre los 32,4 millones del Servicio de Medio Ambiente y Emergencias, los 35 del Servicio de Residuos, y el presupuesto anual del Jardín Botánico Viera y Clavijo, que es de 3,3 millones de euros.

El objetivo es, explicó el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, "sembrar para el futuro un cambio de conciencia que permita afrontar retos medioambientales tan importantes como la gestión de los residuos, la conservación de los espacios naturales, la reforestación de la isla o el bienestar animal", entre otras prioridades "que requieren el esfuerzo conjunto de las instituciones y de la ciudadanía".

Una apuesta por la implicación ciudadana que tiene como una de sus principales herramientas el fomento y divulgación del voluntariado ambiental, que cuenta con un presupuesto de más de 150.000 euros, al entenderse que es la implicación directa con el medio ambiente "lo que más refuerza los lazos de unión entre la naturaleza y la ciudadanía, pues lo que no se conoce no se aprecia y lo que no se aprecia no se conserva", explica Rodríguez.

En el marco de la lucha contra los incendios y el compromiso con la reforestación de Gran Canaria, la inversión programada para el Fondo Verde Forestal asciende a 4,5 millones euros. El Cabildo ejecutará este año el programa de ayuda a los ayuntamientos aprobado en 2017 por un importe de 1.050.000 euros para prevenir incendios y repoblar sus suelos, además de sacar este año una nueva convocatoria para esta ayuda a los municipios.

En esta línea, en 2018 el Cabildo pondrá en marcha el pionero proyecto Ovejas Bombero con un coste de 250.000 euros para compensar económicamente a los pastores de Gran Canaria por sus servicios ambientales en prevención de incendios y apoyo a la biodiversidad.

Además, la concienciación en prevención de incendios forestales queda reforzada con una campaña que informará de los riesgos, protocolos de emergencia y la corresponsabilidad de los ciudadanos en esta materia.

La Consejería de Medio Ambiente cuenta este 2018 con un servicio de drones para la vigilancia forestal y el control de incendios, además de detección de infracciones o riesgos ambientales, así como control de especies invasoras o la detección de furtivos en materia de caza.

El Fondo Verde Forestal permite igualmente la ejecución de proyectos novedosos como la instalación de captabrumas en la Finca de Osorio, dotado con 65.000 euros, y en el Barranco de la Mina, con un importe de 250.000 euros, dentro del plan de choque para garantizar el caudal ecológico de este emblemático paraje.

Respecto a las palmeras y palmerales, 2018 es el año para la actualización del Plan Insular de Palmerales, para la contratación de una cuadrilla de limpieza específica, para el diagnóstico fitosanitario de los palmerales silvestres de la islay para la elaboración del material didáctico de la campaña sobre las palmeras de Gran Canaria.

Otros análisis de interés son el estudio para la elaboración del Catálogo de Árboles Singulares de Gran Canaria o el estudio de las fuentes semilleras del pino canario, necesarias para la producción de planta de cara a las reforestaciones.

El Cabildo destinará 200.000 euros a rehabilitar y acondicionar la red de senderos de la isla, con actuaciones en los accesos a la Caldera de Bandama o al Roque Aguayro, entre otros proyectos.

Del mismo modo,el departamento emprenderá la tarea de adecuar aquellas infraestructuras de uso público que dependen de Medio Ambiente que todavía no estén adaptadas para personas de movilidad reducida con una inversión total de 200.000 euros.

Bienestar animal

Con unas tasas de abandono de las más altas de España, uno de los grandes retos que afronta la sociedad grancanaria es mejorar el bienestar animal. Por ello, el Cabildo emprenderá este año un plan de choque en colaboración con los ayuntamientos y con el Colegio de Veterinarios para fomentar el abandono cero de animales de compañía e incrementar el número de adopciones.

Por otra parte, este año comienzan las obras para modernizar las instalaciones del Albergue Insular de Animales, para lo que se destinarán cerca de 230.000 euros. El presupuesto para la gestión del Albergue es de 600.000 euros. El Cabildo organizará además este año la I Feria Gran Canaria Amiga de los Animales.

La adecuación del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira pretende acondicionar las edificaciones y aumentar la calidad de vida de los animales ingresado, además de mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral. Por otra parte, este año el Centro ampliará el servicio de atención veterinaria a los fines de semana.

Reserva de la Biosfera

Visibilizar la Reserva de la Biosfera, un reconocimiento otorgado por la Unesco en 2005, es otro de los retos de la Consejería de Medio Ambiente para este año. Para ello acometerá una nueva edición del proyecto Ecoescuelas, que fomenta la educación y la concienciación ambiental. La creación e implantación de la marca Gran Canaria Reserva de la Biosfera para certificar productos y servicios elaborados en este espacio será otra novedad para 2018 que cuenta con un presupuesto de 36.000 euros.

En cuanto a la gestión de los Espacios Naturales Protegidos, destaca el proyecto Restauración Ambiental del Sistema Dunar de Maspalomas, con un presupuesto estimado de 1.240.000 euros, un proyecto piloto que consiste en reponer la arena desde la Punta de la Bajeta a Playa del Inglés para corregir el deterioro de las Dunas de Maspalomas. En el mismo sentido, el Cabildo ha creado la División Operativa Costera para limpiar y mantener estos espacios naturales en la costa.

Proyectos Life

En 2018, el Cabildo continúa con su compromiso con los diferentes proyectos Life, como el Post-LifeRabiche, con un importe de 180.000 euros para los próximos cinco años, el Life+ Pinzón Azul, con una inversión de 99.886 euros para los próximos cuatro años, el Life+ Lampropeltis de erradicación de la serpiente californiana, por valor de 50.000 euros, el LifeThe Green Link y el Life+ Guguy de recuperación de los bosques endémicos en la Reserva Natural de Guguy.

En este último proyecto se enmarca gran parte de los esfuerzos del Cabildo por el control de cabras asilvestradas con actuaciones como el apoyo a la realización de las apañadas, uno de los principales métodos de control de estos animales, o la elaboración de un censo poblacional y de comportamiento para determinar con datos objetivos la envergadura del problema al que se enfrenta la biodiversidad de Gran Canaria, derivado del abandono paulatino de los usos tradicionales del campo.

En cuanto a las emergencias, este año se incrementa en 348.000 euros el presupuesto del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por aumento de plantilla y subidas salariales. En total, la consignación del Cabildo para el Consorcio de Emergencias asciende supera los 8 millones de euros.

El Servicio de Residuos, por su parte, cuenta con un presupuesto de 35 millones de euros, destinados en su mayoría a la gestión de los ecoparques, y que dedica parte de sus esfuerzos a la concienciación ambiental, sin olvidar proyectos pioneros como el de producción y entrega gratuita de compost de calidad para su empleo en agricultura y jardinería, previsto para este año.