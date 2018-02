¿Cómo la genética puede ayudar ante un cáncer?

Cada vez está más demostrado que, aunque la aparición de muchos cánceres esté relacionada con factores de riesgo ambientales o externos (tabaco, radiación solar, obesidad, dietas inadecuadas, falta de ejercicio físico, etc...), es fundamental tener en cuenta que un punto esencial para desarrollar o no al final estos cánceres es la predisposición genética que cada persona tenga para defenderse mejor o peor de estos factores de riesgo.

Según datos de la OMS y también de la SEOM (Sociedad Española de Oncología Médica) aproximadamente un 5-10% de los cánceres son de origen hereditario, es decir, originados por genes alterados que se han recibido de algunos familiares y que, además, pueden ser transmitidos a los hijos.



Los test genéticos de prevención son una gran herramienta. Con ellos se puede ver la predisposición a varias de estas enfermedades y organizar de esta manera nuestras revisiones. En algunos casos pueden verse indicios de mutaciones patogénicas inesperadas en algunos genes que pueden ser analizadas en mayor profundidad.



La información es primordial

Es muy aconsejable acompañar este tipo de análisis con una consulta de consejo genético, donde un experto genetista analizará con la persona los resultados de sus tests para mostrarle los datos más relevantes.

El Dr Cerrato explica qué pasos se suelen dar cuando uno de estos análisis alerta de una mayor probabilidad de cáncer: "En el caso de verse mutaciones sospechosas el siguiente paso sería consultar con un oncólogo especializado en prevención y con un genetista para ver la posibilidad de tener que realizar pruebas diagnósticas. A partir de las evidencias de estas pruebas se suelen marcar protocolos de prevención o de actuación médica donde en muchos casos se realizan revisiones con una periodicidad suficiente para aumentar las posibilidades de detectar cualquier cáncer a tiempo".

Confrontación



Si el cáncer ya ha sido detectado, la medicina personalizada o de precisión es el mejor aliado que puede econtrarse. Un análisis Farmacogenómico permitirá al médico conocer, antes de prescribirlos, como los diferentes medicamentos van a ser metabolizados, utilizados y eliminados por el organismo. Incluso, en algunos casos, podrá predecir genéticamente la mayor o menor toxicidad que estos puedan producir.

En palabras del Dr Cerrato: "gracias a los análisis genéticos la medicina personalizada es posible. Con ella, tu médico podrá recetarte los medicamentos que mejor se van a adaptar a tu cuerpo en concreto. Esto se puede aplicar tanto a medicamentos directamente relacionados con el cáncer como a otros que, aun no siendo fármacos oncológicos, sean muy utilizados en los pacientes con cáncer"



Hacia donde va la ciencia



La innovación en este campo de la ciencia tiene un objetivo claro: que la medicina personalizada sea pronto una realidad. Si se consiguen los objetivos, en el futuro los análisis farmacogenómicos de cada paciente serán igual de importantes antes de diseñar o elegir los medicamentos, para que sean no sólo a la carta, sino también con los mínimos efectos adversos y toxicidades no deseadas posibles.

La explicación del doctor Cerrato sobre la dirección de la ciencia es clara: "La medicina de precisión oncológica de un futuro no tan lejano estará basada en el análisis individualizado genético del tumor en concreto que le aparezca a cada paciente para diseñar (según las alteraciones específicas que se encuentren en ese tumor) un fármaco a la carta dirigido y personalizado para ese tumor, aumentando claramente las posibilidades de eliminarlo o controlarlo ya de entrada".

El doctor Luciano Cerrato Crespán, Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó la especialidad en Oncología Médica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid donde se focalizó en el Cáncer de Mama y la Prevención Oncológica. Miembro de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM), trabaja combinando su actividad tanto en la sanidad pública como en la privada (Consulta propia, Ruber Internacional y Hospital Gómez Ulla).