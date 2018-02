Rostros del panorama cinematográfico, televisivo, teatral y musical se cuelan por arte de magia en la Gala Drag Queen

El puente de Carnaval se tiende por primera vez hacia un horizonte que busca la declaración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un recorrido que durante los próximos cinco años irá acompañado de la magia indiscutible con la que esta gala ha cautivado a una legión de seguidores desde diferentes rincones del Planeta. Las estrellas que giran alrededor de la gala que arrancará a las 21:00 horas del lunes 12 de febrero, hablarán español y muchas tendrán acento canario, santo y seña de un gran espectáculo que ha traspasado fronteras y moviliza el interés de público y medios de comunicación de diferentes territorios.

La presentación de la gala quedará en manos del trío integrado por la actriz y vedete Yolanda Ramos, la actriz y cantante Yanely Hernández y el actor y director escénico José Carlos Campos. Tres rostros que suman numerosas intervenciones en cine, teatro y televisión.

La banda sonora que arropará a los indiscutibles protagonistas, los drag finalistas que levitarán sobre plataformas sin hechizos ni conjuros, la pondrán grupos y artistas de primer nivel, todos españoles aunque con sólidas carreras a nivel internacional: Fangoria, con la voz de Alaska y el arte de Nacho Canut en el teclado; Cristina Ramos y Soraya Arnelas, dos talentos que han sabido sacar partido de su lanzamiento por parte de los televisivos Got Talent y Operación Triunfo, consolidando carreras basadas en el trabajo y la formación; y Kika Lorace, televisiva drag queen reclamada por La que se avecina y viral en redes sociales. Asimismo, la tinerfeña Nalaya Brown pondrá su talento a favor de la obertura que ficha a una gran voz que se mueve en prestigiosas plazas del circuito mundial de música electrónica.

La gala Drag Queen subirá al trono y premiará a su escogido, pero también pondrá en sus manos un bono de tratamiento de estética y dermatología del patrocinador, Hospitales San Roque, que estará atento al desarrollo de este acto que podrá verse en directo en Televisión Canaria en todo el Archipiélago y en el resto del estado a través de Nova, cadena del grupo A3 Media Comunicación. Aunque las redes sociales y las webs de ambas cadenas se encargarán de llevarlas a dispositivos de todo el mundo, desde el parque de Santa Catalina la vivirán como en ningún otro lugar las 6.000 personas que se hagan con una entrada, tickets de los que, en el caso de localidades en pista, aún quedan algunos a la venta en entrees.es y en la taquilla del parque de Santa Catalina.

La actriz y también vedete Yolanda Ramos cuenta en su currículum con una Biznaga de Plata a la mejor actriz de reparto por su papel en Carmina y amén, de Paco León, rol por el que también fue nominada al Goya a la actriz revelación, ha trabajado, entre otros, a las órdenes de Pedro Almodóvar en Volver, y Santiago Segura la invitó a unirse con una colaboración al título Torrente 4. Si el cabaret y la revista son fundamentales en el historial de Yolanda Ramos -fue vedete del mítico "El Molino" y ha participado en producciones de El Terrat y La Cubana- su faceta televisiva le ha granjeado miles de admiradores que aplauden la vis cómica de una Ramos que llamó la atención en Tu cara me suena, y que antes se lanzó a la popularidad con trabajos y colaboraciones en series y programas como Homo Zapping, El intermedio, la versión española de Saturday Night Live, El club del chiste, Hable con ellas, El club de Flo o Me lo dices o me lo cantas, entre otros muchos espacios televisivos. También el teatro ha contado con el desparpajo de Yolanda Ramos en montajes como Confesiones de mujeres de 30 y La Cavernícola.

El actor y director canario José Carlos Campos, después de haber sido maestro de ceremonias en la Gala Drag Queen 2016 y en la Gala de la Reina 2017, vuelve al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria flanqueando con sus tablas a Yolanda Ramos. Su inconfundible voz narradora sigue dando vida a Herman en el montaje de Cabaret que actualmente se mantiene en el Teatro Victoria de Barcelona. El grancanario cuenta con una extensa trayectoria que incluye su presencia en producciones como High School Musical, Perdona bonita pero Lucas me quería a mí, Juegos con Cicuta, Reyes que Amaron como Reinas, Alicia en el país de las maravillas, Bodas de Sangre, A Vuestro Gusto, Sherlock Holmes o Pippi Lamstrung. La televisión también ha contado con Campos, medio en el que trabajó tres temporadas en En Clave de Ja, de la TVC, punto que lo une a otra de las presentadoras de la noche de las plataformas, Yanely Hernández.

Esta será la quinta gala Drag que cuente con la sonrisa de una de las artistas más versátiles del panorama canario: actriz, cantante, presentadora y directora escénica querida y valorada por el público independientemente del medio en el que aparezca, sea cine teatro o televisión. Reconocida por sus trabajos televisivos, es una de las actrices que hizo popular al grupo Instinto Cómico. Yanely ha formado parte del elenco de importantes representaciones teatrales, entre las que se encuentran obras como La verdad sospechosa, El Fario, Del Tingo al Tango, Juglares, Monólogos en tres tiempos o Don Juan Tenorio.

Bajo dirección de Israel Reyes, Germán Arias, en la dirección musical; Unai Tellería, como responsable de vestuario; Montserrat Colomé en la coordinación de las coreografías de Cristina Pérez y Silvia Martel, se unen en la presentación de una obertura en la que destacará el talento de la tinerfeña Nalaya Brown, una de las voces imprescindible del circuito electrónico actual. Nalaya ha sido durante ocho años la vocalista residente del club Privilege Ibiza, también primera vocalista de música electrónica en el Rock in Rio Brasil 2011, y el pasado verano figuró como cantante residente del festival más importante en España "Startlite Marbella". Ha ganado el premio "Mejor vocalista Internacional EDM" 2014 en Brasil, y el premio a "Mejor Vocalista 2015" en España por Vicious Magazine.

Dentro del ambiente LGTB ha cantado en prestigiosos festivales como el Europride Roma en 2011, en donde abrió el espectáculo de Lady Gaga. La cantante cuenta con producción propia y ha lanzado temas como Feel Alive y Leave Me Alone con Universal Music Brasil con los que ha conseguido llegar a ser número uno en radios electrónicas de Brasil y México.

La tinerfeña ha puesto banda sonora a la semana de la moda de Madrid, ha participado en el programa La Voz, gracias al que logró gran impacto en plataformas digitales y redes sociales y, aunque actualmente trabaja en un proyecto de corte intimista, sus éxitos Don't Stop Moving y Be Mine ocupan altas posiciones en las listas musicales.

Si la obertura busca la complicidad con el público desde el primer minuto, las actuaciones posteriores dejarán sin aliento a las 6.000 personas que ocuparán el aforo del parque de Santa Catalina.

La presencia de Alaska y Nacho Canut, Fangoria, en la gala Drag Queen corrió como la espuma por el universo digital después de que el propio Mario Vaquerizo anunciara que acudiría a la gala a disfrutar de la actuación de Fangoria. Y es que confirmar la participación de Fangoria en la gala es sinónimo de decir que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria suma a su cartel un grupo que forma parte de la historia de la música española.

Con casi tres décadas a sus espaldas, el grupo electrónico fue creado en 1989 (aunque la voz de Alaska y el saber hacer de Nacho Canut conviven desde 1977, cuando formaban parte de Kaka de Luxe) visitará el Carnaval de La magia y las criaturas fantásticas con un remix de grandes éxitos producido por Juan Sueiro.

Fangoria cuenta sus trabajos discográficos por decenas, da conciertos en distintos puntos del mundo, ha vendido alrededor de 37 millones de discos y, a lo largo de estos años, ha hecho bailar a distintas generaciones con temas que se han convertido en auténticos himnos y canciones de gran éxito como Electricistas, No sé qué me das, Retorciendo palabras, Miro la vida pasar, Absolutamente, Ni tú ni nadie, Dramas y comedias o Fiesta en el infierno.

El último disco del grupo, titulado Canciones para robots románticos fue publicado en febrero de 2016 y confirma la vocación de este grupo, que experimenta con distintos géneros, por reinventarse.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, además, va uniendo adeptos que repiten experiencia. Así Cristina Ramos que participó en la gala de la Reina del año pasado, después de hacerse con el máximo galardón del televisvo Got Talent, y Soraya Arnelas que nos ha visitado en 2010, 2012 y 2015, vuelven con ganas de presentarnos el single Loca, en el caso de Ramos, y Qué bonito, tema de Soraya Arnelas que pone música a la Copa del Rey.

Cristina Ramos, formada en la lírica, ha demostrado con maestría que puede pasar de la ópera al rock con la naturalidad y sin rasgar vestiduras, su capacidad en los diferentes géneros y su trabajo constante le ha ayudado a levantar el espectáculo Rock Talent, en 2017.

Ramos es uno de los rostros más populares del panorama musical dentro y fuera de España ya que su imponente puesta en escena la ha llevado a participar en espectáculos y actos como la DSHS de Limburgo, el World Ocean Forum en Busan, Corea del Sur o El Nordic Bussines Forum de Helsinki. Ha actuado como estrella para eventos de grandes marcas en San Petersburgo, Munich, Paris, Seul, Riga, Helsinki o Tallín.

El pop dance de Soraya Arnelas regresa con fuerza al parque de Santa Catalina, templo del Carnaval que la valenciana conoce y disfruta desde hace años. Operación Triunfo le dio la oportunidad de dar el salto en 2005, gracias a su lanzamiento representó a España en Eurovisión 2009 y fichó con Santander Records. Desde entonces luce en su vitrina dos discos de platino y uno de oro, fruto de un trabajo constante que le ha permitido sacar seis álbumes de estudio, dos reediciones y 15 singles.

Por último la drag queen Kika Lorace, reina indiscutible de las redes sociales y responsable del hit Chica welcome to Madrid, himno del World Pride Madrid 2017, se subirá a las plataformas en el Carnaval de La magia y las criaturas fantásticas. La reina rosa conocida por su participación en La que se avecina, después de lanzar éxitos virales como Chueca es genial o Adiós Botella dejará su huella en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.