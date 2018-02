La 'V Energy Drink Guayre Extreme' arranca con 800 inscritos entre sus dos modalidades

El gerente del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Alfredo Gonçálves junto al alcalde de Teror, José Luis Báez y el consejero de Medio Ambiente de la institución insular, Miguel Ángel Rodríguez, ha presentado esta mañana la cuarta edición de esta prueba de obstáculos. El municipio de Teror acogerá los días 10 y 11 de febrero una de las pruebas más duras de las que se celebran en la Isla y en donde la fortaleza física y mental son fundamentales.

En el acto también estuvieron presenten el director de DG Eventos, Daniel González; y el responsable de Comunicación, Relaciones Institucionales y Patrocinios de Ahembo, Paul Perdomo.

El gerente del Instituto Insular de Deportes, Alfredo Gonçálvez, quiso aprovechar la ocasión para dar las gracias a todas las administraciones implicadas y recordó que "todo lo que se haga en deporte redunda positivamente en la sociedad, ya que refuerza valores que también se deben aplicar a la vida, como son la superación, el sacrificio, el esfuerzo y la autoestima". Además, recalcó que "esta prueba subraya el valor de uno de los objetivos de la iniciativa Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el de conseguir que todos los rincones de la Isla cuente con una prueba deportiva."

El alcalde de Teror, José Luis Báez, aseguró que "esta prueba es todo un privilegio. No solo nos sitúa en el mapa del deporte de Gran Canaria, sino que también supone una importante revitalización para nuestra economía puesto que durante dos días, Teror no solo acogerá a los atletas si no también a sus familiares, amigos y aficionados, que podrán disfrutar, además del espectáculo, de los restaurantes y cafeterías."



El municipio espera la participación de más de 800 atletas, entre las dos categorías de las que consta la prueba: la Bentayga y la Roque Nublo, que tendrán que solventar obstáculos como escalones, volteo de neumáticos, arrastre de palets con poleas, bidones al suelo y trincheras son algunos de ellos.

Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Miguel Ángel Rodríguez, subrayó el hecho de que "cada vez son más las pruebas que se llevan a cabo en entornos naturales como éste, la Finca de Osorio, que es una de las joyas de Gran Canaria. Sin embargo, no hay que olvidar que debemos cuidarla y valorarla. Hay que combinar la conservación con este tipo de actividades."

Asimismo, el director de DG Eventos, Daniel González, dijo que esta edición presenta una serie de novedades que dan respuesta a las demandas de los corredores, y con las que pretenden facilitar la participación y el transcurso de la carrera. De esta manera explicó que una de las principales novedades es que en esta edición ambas distancias, Bentayga y Nublo, se disputarán los dos días. "De esta manera, ahora los corredores podrán elegir la distancia que correr y el día qué hacerlo y se atiende a la petición de muchos participantes que por motivos laborales sólo podían competir el domingo, día reservado a la distancia larga de la Nublo, y no podían correr la Bentayga", matizó.

Otra de las novedades es el cambio de distancia de la Roque Nublo que "pasa de los 18 Km a los 13.5, haciéndola más asequible a muchos corredores que por su dureza no se atrevían a dar el salto a la distancia larga".

Dos modalidades, individual o en grupo

La IV edición de la 'V Energy Drink Guayre Extreme' consta de dos modalidades: Bentayga y Roque Nublo y ambos con dos categorías; individual y en grupo. De decidirse por el grupo, éste tiene que estar formado por 5 componentes.

La modalidad Bentayga consta de 9 kilómetros e incluye 29 obstáculos; mientras que la Roque Nublo consta de 18 kilómetros con 34 obstáculos.