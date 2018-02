El artista guiense Francis Naranjo expone de nuevo en Canarias con una reflexión sobre la condición humana

Francis Naranjo, un artista nacido en Guía cuya obra ha alcanzado una destacada y creciente proyección internacional, vuelve a exponer en Canarias de manera individual después de nueve años con la muestra 'Estás entrando en la luz de tus ojos', una propuesta llevada a cabo junto a Carmen Caballero y que según el autor invita al público a llevar a cabo "un viaje mental" en el marco de la Casa-Museo Antonio Padrón. Centro de Arte Indigenista, en Gáldar.



Este exhibición que indaga en factores relacionados con la condición humana y los paralelismos entre lo terrenal y el lado místico se inaugura este viernes, 2 de febrero, a las 20.00 horas, en la casa-museo de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. La muestra establece un diálogo con este espacio museístico y el indigenismo con cuatro producciones y una intervención lumínica en los jardines que diseñó el propio Antonio Padrón.



Las raíces de esta sugerente exposición que motiva a espectadores y espectadoras a vivir experiencias y generar sus propias conclusiones se hunde en los terrenos que bordean el lago Titicaca, en Bolivia. Allí, en la Isla de la Luna, Naranjo descubrió en 2014 en el Palacio de Iñak Uyu, de la comunidad coati, diversos santuarios donde se depositan piedras a modo de ofrenda.



"Ante esta sorpresa", rememora el propio Naranjo, "decidí que me acompañara una de ellas a continuar el 'viaje'. Uno de los acompañantes me apuntó ante el descubrimiento de lo que había decidido: ten cuidado con lo que has hecho, si te llevas una piedra de aquí tendrás que volver a depositarla en su lugar: soñarás".



Durante un tiempo "veló las piedras", una simbiosis de la que emanó la propuesta artística 'Las piedras, sueñan', donde "el resultado es una puesta en escena de situación onírica en el laboratorio de la vida, un espacio donde vamos a soñar junto a las piedras, a realizar ese viaje vertical del que habla Dionisio Cañas, hacia las cumbres espirituales o hacia los abismos infernales, porque en verdad a lo sagrado sólo podemos acercarnos, aproximarnos, sentirlo por la inmovilidad, por la meditación, por la lentitud y la negación de la velocidad".



La exposición, que se mantendrá abierta hasta el 25 de febrero, reúne tres producciones alrededor de la invitación 'Las piedras, sueñan': 'Mística Forzada (meteorito)', 'Osmosis (Shungita)' y 'Melancolía'. Se añade una cuarta producción relacionada con la propuesta 'La coleccionista de luces' que lleva por título 'Luz de Atacama'. La intervención lumínica en el jardín se denomina 'My life is the light (Mi vida es la luz)'.



Naranjo resume que "se aglutinan estos trabajos a través de lo telúrico para introducirnos en un viaje que debemos recorrer en solitario, solitario de sí y de los hombres y también de las cosas", porque "solo en soledad se siente la sed de verdad que colma la vida humana. Por ello invitamos a introducirnos en el desierto más árido del planeta, el desierto de Atacama, para a través de él despojarnos de lo mundano y tratar de llegar a la luz de tus ojos".



Visita comentada y proyección de la vídeo-creación 'Viaje a Tiawanaku' Paralelamente, el 9 de febrero, a partir de las 20.00, Francis Naranjo protagonizará una visita comentada por la exposición y, además, se proyectará su vídeo-creación 'Viaje a Tiawanaku' (2016), planteada como un homenaje a Marisa Naranjo de la Coba, su madre, fallecida en 2015, un trabajo que se transforma en un homenaje a todas las madres. Tras su fallecimiento, y a través de sus cenizas, Marisa realizó un último viaje para adentrarse en Bolivia.



Su trabajo se ha centrado en las relaciones entre la condición humana y factores socializables del sistema. Ha realizado obra pública, ha conferenciado, ha comisariado proyectos, ha escrito sobre artistas y reflexiones, ha realizado y participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas, entre otras.



Su obra se ha presentado en la Universidad de Pontevedra, Museo Nacional de Bellas Artes de Chile (Santiago de Chile), Centro de Arte Contemporáneo Wilfredo Lam (La Habana. Cuba), Kulturprojekt Röda Sten (Göteborg. Suecia), Museo Nacional de Bolivia (La Paz, Bolivia), Haus der Kulturen der Welt (Berlín. Alemania), Museo de Arte Contemporáneo de Paraná (Brasil), Palais de Tokyo (París. Francia), Barbican Arts Centre (Londres. Reino Unido), Centre Pompidou (París. Francia), Center of Contemporary Art of Tel Aviv (Israel), MAC-Museo de Arte Contemporáneo (Chile), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. (Madrid. España), Dean Project (Nueva York. USA) o el Museo Nacional Jeu de Paume (París. Francia), entre otros.