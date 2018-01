Los testigos de las vivencias de '40 años de libertad' arropan la presentación del libro gráfico de Paco González

Los testigos de las increíbles vivencias de las imágenes recogidas en el libro "40 años de libertad" llenaron anoche el patio del Cabildo de Gran Canaria, donde su presidente, Antonio Morales, y protagonistas como el primer rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Rubio Royo, así como Antonio González Viéitez o Herminia Fajardo, agradecieron que Paco González Concepciónsiempre apareciera en los acontecimientos con su cámara para convertirlos en memoria.

Y es que las imágenes, recopiladas en esta obra con el respaldo de la Institución insular, demuestranque el cambio "no fue ningún regalo", que los "partos históricos siempre son con fórceps" y que fueron muchísimas las personas que participaron en ellos, así que ninguno quiere que caigan en el olvido y estás imágenes devuelven al presente aquellos acontecimientos no solo para rememorarlos, sino para que las nuevas generaciones conozcan que no hace tanto tiempo hubo que forjar este presente por mucho que ahora parezca, aseveró el presidente, natural o evidente.

Fue necesaria la "determinación, la utopía, la generosidad, el sacrificio y el diálogo -prosiguió-, y es verdad que sobró oportunismo, renuncias muy tempranas o innecesarias a derechos sociales. Faltó una ruptura consecuente con el franquismo y los poderes que lo sustentaron. Ningún proceso de cambio es espontáneo o simple, saquemos esa conclusión para los enormes retos que nos esperan ante la nueva sociedad neoliberal que se nos impone y amenaza", si bien "lo importantes hoy es poder decir en voz alta en una institución pública que aspiramos a profundizar en los derechos que merecemos".

Fueron 40 años "irrepetibles y decisivos", por eso consideró que era momento de agradecer la lucha de quienes lo hicieron posible y a Paco González por ofrecer, entre otros muchos, el relato gráfico de la lucha antifranquista, las primeras manifestaciones por la libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía. "Donde había una movilización o un acto relevante, allí estaba como testigo para convertirlo en memoria", todo un "capital informativo, pero también emocional y político", elogió Morales.

Las más de mil imágenes acompañadas de sus relatos en el libro, iniciadas cuando los carretes había que llevarlos al aeropuerto para que alguien hiciera el favor de entregárselo a otra persona que esperaba en destino, recorre capítulos como el de los parados pidiendo pan y trabajo, la movilización de la escuela canaria "pa" maestros canarios, cuando las mujeres alzaron la voz, la bala misteriosa que mató al estudiante Quesada o el de los pescadores canarios como objetivo militar, así como multitudinarias manifestaciones con jovencísimos protagonistas convertidos hoy en veteranos de la vida pública.

Es solo el inicio del relato, porque las siguientes páginas comienzan a avanzar hasta la actualidad, si bien en la presentación los recuerdos fueron aún más vívidos gracias a un documental con imágenes de la época que transportó al público a los inicios de los "40 años delibertad".