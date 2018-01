El Ayuntamiento planteará al Cabildo colocar mallas contra derrumbes en la carretera de Pino Santo

La Corporación satauteña celebró el jueves 25, a partir de las 17.00 h, la sesión ordinaria en el salón plenario de la Casa Consistorial con un Orden del Día que comenzó con la propuesta de aprobación de la resolución de Alcaldía para designar un funcionario para la liquidación de contratación declarada nula y como director de los trabajos objeto del contrato administrativo de los "servicios públicos generales de recogida domiciliaria de basuras, limpieza viaria y otros análogos de la Villa de Santa Brígida". Este punto fue aprobado por once votos (Ando Sataute, Unidos por Gran Canaria, PSOE, Ciudadanos, Nueva Canarias y los dos concejales No Adscritos) frente a los seis votos negativos del PP, CCD y Cambio por Sataute (CxS), cuyo concejal Miguel Ángel Sánchez reiteró sus argumentos acerca de los presuntos incumplimientos del servicio por parte de la empresa concesionaria que han de ser fiscalizados por el funcionario.



Tras dar cuenta de los asuntos de gestión municipal, se abordaron las Mociones presentadas por los grupos políticos del Consistorio. El grupo municipal del Partido Popular presenta dos mociones, la primera de ellas para promover la reducción en un 50% del importe de la tasa de basura domiciliaria y ampliar las bonificaciones para su pago del 100% a familias que se encuentren en situación económica precaria y no sólo a los jubilados como sucede actualmente. En este sentido, el debate se produjo en el sentido de que las bonificaciones planteadas ya se están realizando, como explicó la ex concejala de Hacienda, Purificación Amador, tras la modificación aprobada en Pleno en 2014 que permite bonificar por el 100% del importe a desempleados, pensionistas y autónomos esta tasa, por lo que considera imposible que pueda realizarse, salvo que se modifique la tasa para el resto de vecinos y vecinas. La portavoz del PP aseguró que la moción se realizó teniendo como referencia la Ordenanza publicada en la web municipal, por lo que instó a actualizar dicho contenido. La propuesta fue rechazada por once votos frente a los cinco que la apoyaron (PP y CxS), además de la abstención de Ciudadanos.



La segunda moción para crear la Ruta del Agua como producto turístico fue aprobada por unanimidad, si bien el grupo Popular fue criticado por plantear una iniciativa que ha sido trabajada y planteada por ciudadanos y ciudadanas en el seno del Consejo Municipal de Patrimonio, las asambleas de barrio e incorporada en el Avance del Plan Estratégico de Santa Brígida en la página 67, Medida E3-AE5.A256 "Mejora y ampliación de la Ruta del Agua (Museo del agua, Alcantarilla, Acequia de Tafira y otras acequias, veleros, cantoneras, estanques, pozos, molino americano, etc).



El grupo municipal Cambio por Sataute (CxS) presentó otras dos mociones que obtuvieron el apoyo unánime de los/as 17 concejales/as del Consistorio. Por una parte, se acordó incluir el Parque Municipal en el Plan Especial del Casco Histórico y el Catálogo Arquitectónico de la Villa por tratarse de una obra diseñada por el ingeniero Laureano de Armas. En este sentido, el edil de Ciudadanos, Juan José Pons, reivindicó la figura y obras de este ingeniero, planteando que se intentara recuperar la maqueta y plano del citado parque, así como varias construcciones del mismo en el municipio.

Melquiades Álvarez (Ando Sataute) explicó que el catálogo se está elaborando e incluye éste parque, así como el cementerio y otros elementos de valor patrimonial en el municipio. En cuanto a la denuncia de vecinos que transita diariamente por el desvío de la carretera GC-151, se aprobó la propuesta porque ya están en marcha obras en distintos puntos de esta vía y de la que conduce a Pino Santo Bajo, si bien el alcalde se comprometió a plantear al Servicio de Carreteras del Cabildo la petición de colocar mallas metálicas para evitar desprendimientos de rocas.



Por parte de Nueva Canarias, fue aprobada su moción en contra de la decisión del Gobierno de Marruecos de delimitar unilateralmente las aguas territoriales próximas al Sahara Occidental y a Canarias, con el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos. La portavoz del PP, Inmaculada Sáez, destacó que el Gobierno de España está al tanto d ellos procedimientos y a la espera del dictamen de la Comisión de delimitaciones marítimas, si bien indicó que el Ayuntamiento no es el marco para plantear el conflicto político respecto a Marruecos y Sahara Occidental. El resto de los grupos consideró que hay temas en los que un municipio ha de pronunciarse, si bien con cautela al tratarse de unos países vecinos y socios preferentes de la Unión Europea. En este asunto intervino el alcalde, José Armengol, para señalar que Canarias colabora activamente con los vecinos saharauis cuyo conflicto es una asignatura pendiente que ya se alarga por cuatro décadas, por lo que consideró necesario el pronunciamiento e instar a otras administraciones para buscar una solución definitiva.



La concejala de Coalición de Centro Democrático (CCD), Oneida Socorro planteó la queja de los vecinos sobre el mal estado y el peligro que presenta el muro y el asfaltado de la calle Dalia en el barrio de Pino Santo Alto, asunto que fue aprobado por unanimidad si bien la concejala del PP, Inmaculada Sáez, le reprochó que en dos años que fue concejala de Vías y Obras no tuviera en cuenta el deterioro que arrastraba esta vía. La misma edil defendió una propuesta que fue aprobada por cinco votos frente a doce abstenciones, sobre la reforma de los artículos 23.2 y 67.2 de la Constitución Española afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza varios aspectos de la Ley anti transfuguismo. La postura mayoritaria de abstenerse se debió a la confusión que les producía la redacción de la parte expositiva.



En asuntos de urgencia se aprobó una propuesta del PP para actuar ante los reiterados e intermitentes cortes de luz en distintos puntos del municipio. Inmaculada Sáez llegó a preguntar si éstos respondían a un intento de abaratar el servicio, a que se preste un mal servicio o la gestión deficiente del concejal, a lo que fue respondida por varios concejales en el sentido de que estos cortes se producen cuando llueve y que se originan por problemas en la red, así como unas instalaciones inadecuadas, por lo que se planteó realizar una revisión de la infraestructura eléctrica y plantear la posibilidad de corregir aquellos puntos deficitarios y contar con interruptores diferenciales autorrearmables que permitan de forma automática volver a dar luz a las líneas. Asimismo, el concejal del área, Melquiades Álvarez, recordó que el municipio está redactando el Plan de Eficiencia Energética. No obstante, el edil de CxS, Miguel Ángel Sánchez, afirmó que las soluciones a los problemas de la red "no las veremos en este mandato ni en el próximo"



El Pleno finalizó con el apartado de Ruegos y Preguntas, entre los que destacaron los relacionados con la situación del centro comercial paralizado, la ejecución de obras por 200.000 euros en la mejora de las instalaciones del Complejo Deportivo, la proliferación de gallinas sueltas por la zona de La Atalaya, o el retraso en la finalización de la mejora del firme en la zona de aparcamientos del Mercadillo, entre otros.