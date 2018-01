Un grupo de alumnos con déficit auditivo reinterpreta la obra de César Manrique en el Proyecto MirArte

El Centro Cultural Pepe Dámaso cuenta desde hoy con una exposición muy especial en su seno. Esta mañana ha tenido lugar la inauguración oficial de la muestra de arte infantil 'Audición y Lenguaje', que está compuesta por obras realizadas por alumnos de los centros COAEP León y Castillo y COAEP Néstor de la Torre, con déficit auditivo; así como por participantes del taller 'Pescando con César', impartido por Alfredo Díaz Gutiérrez, profesor del equipo pedagógico de la Fundación César Manrique.

La muestra, que parte de una idea de las profesoras Maite Chacopino, Fayna Rodríguez y Silvia Suárez, del CEIP León y Castillo, y que cuenta con el respaldo de GAES Junior, estará expuesta hasta el 9 de febrero. En la presentación de esta mañana han estado presentes, además de las profesoras del centro educativo y de Alfredo Díaz; Rosa María Santana, directora de este colegio; Cecilia Moreno, coordinadora de los Institutos Auditivos Integrales de GAES en Canarias; Felisa Quintana, maestra y responsable del Equipo Específico de Audición de la provincia de Las Palmas; y el artista grancanario, Pepe Dámaso.

Así pues, en la mañana de este viernes, Maite Chacopino, una de las responsables del proyecto, ha sido la encargada de resaltar las características del mismo y de poner en valor la oportunidad que se les otorga con esta exposición artística. "Cuando verbalizamos esta iniciativa nunca imaginamos que llegaría a tener la repercusión que hoy vemos. Para nosotras ha sido un placer poder trabajar con estos siete niños que ya consideramos medio nuestros", aseguró.

"Desde el principio hemos partido con la premisa de enseñarle a los niños a mirar donde ya miraron para que trataran de ver, lo que aún no habían visto. El arte es, sin lugar a dudas, una expresión magnífica para que estos niños desarrollen todo su potencial", añadió Chacopino. Asimismo, la profesora ha agradecido a la directora del CEIP León y Castillo, Rosa María Santana, "la libertad pedagógica que nos ha brindado para que pudiéramos llevar a cabo este proyecto".

Por su parte, Felisa Quintana, maestra y responsable del Equipo Específico de Audición de la provincia de Las Palmas, quiso destacar y reconocer "la labor de la escuela pública. Contamos con unas pedagogías novedosas que dan respuesta a las necesidades educativas de estos niños. El arte es igual para todos, independientemente de sus capacidades, simplemente hay que buscar la manera de enfocarlo".



Este proyecto, que ha sido posible gracias a la sinergia entre la escuela pública y GAES Junior, un departamento específico de la compañía multinacional líder en el sector de la corrección auditiva, contó también con la presencia de Cecilia Moreno, coordinadora de los Institutos Auditivos Integrales en Canarias. "Este es el 5º evento que pone en marcha GAES Junior, con niños adaptados o implantados, y que ha supuesto un cambio en lo que veníamos haciendo hasta la fecha. Hemos dejado atrás, de alguna manera, el elemento lúdico en sí mismo, para pasar a fomentar la creación artística de los niños, que no quita que sea divertido", afirmó.

Por otro lado, Moreno puso de relieve "el buen funcionamiento de equipos multidisciplinares, de lo público y lo privado, en el que se crean ámbitos propicios para realizar proyectos como éste".

Pepe Dámaso, emocionado con los más pequeños

El artista grancanario Pepe Dámaso no ha querido perderse la inauguración de esta exposición en el centro cultural que lleva su nombre. Así pues, Dámaso, que se mostró visiblemente emocionado en varias ocasiones, alabó "la gran calidad artística de estos niños, que han conjugado a la perfección la obra de mi gran amigo César Manrique".

"Yo soy en parte quién soy gracias a César Manrique. Ver hoy, en el que es mi centro cultural, una exposición artística, cargada de tanta fuerza, me hace muy feliz", señaló Dámaso. Así pues, el artista quiso puntualizar que "esta muestra no es más que la constatación de que el arte no distingue entre capacidades o discapacidades, sino que todos, en nuestro ser, tenemos la necesidad de crear".

Abierta al público hasta el 9 de febrero

El 'Proyecto MirArte, a través de César Manrique' está relacionado con la temática de Audición y Lenguaje y con el enfoque artístico del pintor lanzaroteño. Su obra ha inspirado las mentes de los alumnos del COAEP León y Castillo y COAEP Néstor de la Torre para elaborar coloridas piezas en las que desarrollar todo su potencial artístico.

Este alumnado presenta un perfil muy visual, ya que es la vía por la reciben la mayor parte de la información y por ella por la que se sustenta principalmente su comunicación. Es por esta razón por la que las profesoras Chacopino, Rodríguez y Suárez, respaldadas por GAES Junior, se lanzaron a poner en marcha un proyecto primordial para potenciar esta capacidad, apreciando los detalles y enseñándoles a ser capaces de observar otras realidades y matices.

Además de la exposición artística que ha abierto sus puertas este viernes, y que estará visible hasta el 9 de febrero, el Proyecto MirArte incluye también un taller, impartido por Alfredo Díaz Gutiérrez, para alumnos y familias. Por último, y como colofón a este acercamiento al arte de César Manrique, los alumnos que han formado parte de esta iniciativa viajarán a Lanzarote para ver la obra del artista canario.