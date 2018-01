El Cabildo se opondrá al despliegue de gas ciudad por peligrosísimo y porque las cocinas de gas están caducas

Morales no se opone a que las empresas usen gas propanado, pero sí a que ello implique desplegar una red de gas y poner en peligro 445.000 hogares cuando pueden usar cubas y depósitos

La Laguna, Telde, Agüimes, parte del Gobierno de la capital grancanaria,elGoro y el Polígono de Arinaga ya se han opuesto

Noruega y Amsterdam ya han dicho no al gas ciudad

Nueva York, París, Berlín y Oslo anuncian su desinversión en fósiles

"No permitiremos un sistema caduco y peligroso por el interés de unos pocos", asevera el presidente del Cabildo

"No me quiero desayunar con la evacuación de miles de personas por un escape de gas como el de Londres"

Pepe Rodríguez 24 de enero de 2018