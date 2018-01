El artista digital Brendan McCaffrey, diseñador de publicidad para Ford, Microsoft y Nike, se instala en el

El prestigioso artista digital Brendan McCaffrey,ilustrador de material promocional para empresas internacionales como Sega, Microsoft y Nike, así como del videojuego 'StarWars. Batle Front', ha instalado su oficina en las dependencias del Cabildo de Gran Canaria, donde trabaja para clientes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia y España, como el escritor grancanario Elio Quiroga, quien le encargó la portada de la nueva edición de su novela 'Los códices del Apocalipsis'.

El ilustrador internacional realiza sus diseños y creaciones desde las instalaciones del moderno Edificio Pasarela, que gestiona la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc), con la que ha colaborado en varios cursos de formación para animadores en 3D, explicó el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink.

El Cabildo, añadió García Brink, continuará su la labor a través de la Spegcpara traer talento y empresas que se instalen en el Edificio Pasarela, que ofrece unas modernas instalaciones en las que ya se instaló la empresa Ánima Kitchent, para la quetrabajan más de 50 profesionales, una parte importante de Gran Canaria.

Así, este profesional irlandés, afincado en Gran Canaria desde 2003,explica que trabaja paraempresasque se encuentran a miles de kilómetros, especialmente para agencias de publicidad estadounidenses, puesto que "no hace falta estar en el mismo sitio que los clientes", con cuyos responsables mantiene el contacto a través de videoconferencias o Skype.

Tener presencia en las redes sociales y promocionar sus servicios en los canales adecuados son los factores claves que según McCaffrey le permiten conseguir clientes en cualquier parte del mundo, a lo que hay que añadir contar con una buena conexión de internet, como la que dispone en Gran Canaria, que utiliza para enviar el material en alta calidad a sus clientes situados en Estados Unidos, Inglaterra y Europa.

Por ello, no ha dudado en compartir su testimonio para destacar las bondades de Gran Canaria en un video para la marca Best in Gran Canariadisponible en el enlace

https://www.youtube.com/watch?v=Bw3DewSOvTs en el que resalta las modernas instalaciones del Cabildo para empresas y emprendedores, así como el desarrollo de una banda ancha de internet con fibra óptica que le permite enviar su trabajo aclientes de otros países.

"Esta Isla me ofrece la oportunidad de expandir y desarrollar mi trabajo, como diseñador", labor que compagina como docente encargado de un taller para programar videojuegos destinado a los ingenieros que se forman en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Gran Canaria es un "destino fantástico", no solo para pasar las vacaciones sino para trabajar porque cuenta con un "buen entorno que ofrece seguridad" y tiene una buena climatología durante todo el año, "ideal para la práctica de cualquier deporte al aire libre", agregó este diseñador, quien asegura que en general ofrece "una calidad de vida muy alta".

Por el momento, el artista digital trabaja en solitario, pero entre sus objetivos está crear una empresa con el apoyo de los incentivos fiscales disponibles para contar con colaboradores, talentos que dominen el diseño en 3D que pueden ser de Gran Canaria ahora que el Cabildo, Anima Kitchent y Mapfre preparan la segunda edición de su máster especializado en esta materia.

Una muestra de lostrabajos de este artista se puede conocer en su portafolio profesional https://bmcaff.myportfolio.com/ donde expone lo que llama "arte de promoción", es decir, carteles para publicidad, portadas de revistas o diseños para cajas de productos que destacan por su alto nivel de realismo.

Juegos, juguetes y coches

Brendan McCaffrey, con más de 15 años de experiencia, cuenta con un alto prestigio internacional enel diseño en alta resolución de material promocional y publicitario de videojuegos,como 'Need for Speed' y 'Batlefront de Star Wars', además de juguetes, motos y automóviles para Ford y Peugueot, así como la imagen promocional de otros productos como los auriculares Monster o zapatillas para baloncesto de Nike.

Las paredes de su oficinaexhiben algunas de sus creaciones, entre ellos carteles de videojuegos, como el de competiciones en Motos GP o los soldados de Bionic Comando, además del diseño de las cajas para los populares coches en miniatura de las colecciones de Hot Weels y de los juguetes de la marca americana Hasbro.Un lugar especial ocupa el gran póster del videojuego que revive batallas con los personajes de la saga StarWars, aunque por diseñar ha diseñado hasta los 600 dibujos de un libro sobre mantenimiento de bicicletas, otra de sus muchas pasiones.