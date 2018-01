Cinco empresas de Gran Canaria dedicadas a la innovación en el sector turístico acuden a FITUR de la mano del Cabildo

Cinco empresasde Gran Canaria dedicadas a la innovación y tecnologías para el sector turísticoacudirán de la mano del Cabildo a la próxima Feria Internacional de Turismo (FITUR), un escaparate privilegiado donde Atlantis Technology NT del Grupo Binter, intraHouse Spain, Omnirooms.com, FeelTourist y Edosoft Factory mostrarán susservicios a profesionales de los cinco continentes.

Los seleccionados tendrán la oportunidad de promocionarse en el expositor que ha reservado la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (Spegc) en el espacio 'KnowHow&Export', explicó el consejero de Desarrollo Económico del Cabildo, Raúl García Brink.

Las cinco empresas que acudirándel 17 al 21 de enero a este espacio profesionalen el marco de FITUR cumplen tres requisitos: tener domicilio social en Gran Canaria, participar en el área de exposición del Centro Demostrador TIC para la Innovación Turística de la Spegc y comercializar productos y servicios relacionados con el turismo.

De esta forma, el Cabildo ofrecerá el uso compartido,en turnos rotativos,a estas empresas, que también recibirán apoyo y un servicio de consultoría especializada, además de incorporar su imagen al material promocional que el Cabildo difundirá en FITUR.

Además, la Spegc dará a conocer en el mismo espacio la marca Best in Gran Canaria que promueve la Institución insular junto a otras once entidades públicas y privadas para promocionar las ventajas fiscales y de inversión que ofrece Gran Canaria, así como la buena conectividad de su puerto y aeropuerto, la seguridad del destino y la calidad de vida para residentes.

Propuestas de innovación

Esta iniciativa para llevar propuestas innovadoras a FITUR se enmarca en la estrategia del proyecto Smartdest de Interreg Mac 2014-2020 que tiene como objetivo el desarrollo de herramientas y estrategias para convertir las Islas en un destino turístico inteligente.

De esta forma, Atlantis Technology NT presentará CX Hospitality, una tecnología que permite diseñar, a través de diversos canales como páginas web, chat, atención personal telefónica y redes sociales, una oferta turística ajustada a cada cliente, que tendrá una ficha con sus preferencias, peticiones y experiencias para ajustar la oferta al máximo detalle.

Por su parte, intraHouse Spain, una empresa noruega con más de 20 años de experiencia en crear soluciones inteligentes para dispositivos móviles, ofrecerá las ventajas de la plataforma city.live, que permite al usuario interactuar con cualquier ciudad del mundo, y las innovadoras herramientas de colaboración y gestión de proyectos deintra.social y OneMobileTool para desarrollar y gestionar aplicaciones móviles sin conocimientos técnicos.

El portal Omnirooms.com ofrece habitaciones adaptadas a personas con movilidad reducida, quienes tienen la posibilidad de ver la información y las fotos reales de los alojamientos y reservarlos con un clic, mientras que FeelTourist presentará una solución integral a las necesidades de comunicación dentro y fuera de los hoteles.

Edosoft Factory de Google Cloud Partner cuenta con más de 12 años de experiencia y presta servicios de consultoría tecnológica y formación especializada, actividades relacionadas con la seguridad y calidad de programas en internet y ofrece el mantenimiento del máximo nivel tecnológico para que las empresas alcancen sus resultados en menos tiempo.

Oportunidades de negocio

El espacio 'KnowHow&Export' ofrece a los profesionales la oportunidad de mantener encuentros de negocio y asesoramiento especializado en la búsqueda de clientes, así como asistir a conferencias y talleres sobre destinos inteligentes, turismo sostenible y accesible, proyectos innovadores y la presentación de la Guía de Apps Turísticas 2018.

Además, el equipo de Smartdestasistirá a la segunda edición de SEGITTURLab, un laboratorio de ideas con seis talleres prácticos para dar respuesta a las necesidades que plantea el turismo digital, con herramientas como la realidad virtual.