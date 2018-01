El Pleno solicita al Gobierno de Canarias un Plan de Mejoras de los centros educativos del municipio

La Corporación satauteña celebró el jueves 28, la última sesión ordinaria del año que aprobó por mayoría la rectificación del acuerdo del pasado mes de noviembre relativo a la tercera fase del proyecto de ejecución del Centro de Recursos de La Atalaya del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), la aportación municipal para la Mancomunidad de Municipios de Medianías de Gran Canaria correspondiente a 2016, así como la actualización normativa de la Ordenanza Reguladora de la Tenencia de Animales y la utilización por sus propietarios de las vías y espacios públicos.El Pleno tuvo su mayor desarrollo y debate con las Mociones presentadas por los grupos políticos del Consistorio. El grupo municipal Ando Sataute sacó adelante por unanimidad solicitar la incorporación del idioma francés en la Escuela Oficial de Idiomas del municipio. En este sentido, se añadió una enmienda planteada por el portavoz de Unidos por Gran Canaria (UxGC), Martín Sosa, en el sentido de que se trata de un centro comarcal que comparte instalaciones con el IES Santa Brígida, por lo que solicitó que se estudiara la creación de un nuevo centro y que éste contara con las enseñanzas de francés. El portavoz de ANDO Sataute, Melquiades Álvarez, indicó que el idioma puede incorporarse en cualquier momento no así la construcción del nuevo centro, pero que consideraban oportuno la propuesta, si bien señaló que hay muchas necesidades prioritarias en el ámbito educativo en el municipio.También logró el apoyo unánime la segunda moción del mismo grupo sobre el rechazo del Consistorio al reconocimiento unilateral de Jerusalén como capital del Estado de Israel, amparada en las resoluciones de la ONU para preservar la paz en la zona. Esta propuesta volvió a originar un debate sobre la implicación de las mociones en las necesidades directas de los vecinos y vecinas, tal como defendieron las portavoces del PP y de Cambio por Sataute (CxS), que fue respondida por la concejala de ANDO, Rosalía Rodríguez, quien indicó que en la isla existe una importante comunidad palestina que solicitó el apoyo en el seno del Consejo Insular de Solidaridad.Por su parte, el grupo municipal del PP obtuvo el apoyo mayoritario a su moción para favorecer la práctica del deporte de las personas con discapacidad. En este sentido, el acuerdo planteado por los distintos grupos conlleva la realización de un estudio de los equipamientos municipales para comprobar las condiciones de diversidad funcional y accesibilidad universal, ya que la mayoría de las instalaciones son posteriores a las leyes de accesibilidad, si bien se reconoció que esas normas han sido revisadas por las nuevas orientaciones de atención a personas con dificultades de movilidad o sensitivas. La moción contó con el apoyo de 13 concejales y la abstención de los dos ediles de CxS, la concejala de Coalición de Centro Democrático (CCD) y una edil No Adscrita.La propuesta del PP de participar en la celebración del 40 aniversario de la Constitución Española fue aprobada por unanimidad, tras un debate en torno a los orígenes y necesidad de modificar la Carta Magna. Varios concejales señalaron algunos aspectos de la moción, como el hecho de que se considerara el régimen anterior como 'autoritario' lo que fue calificado como un término 'light' "cuando hay que llamarlo dictadura", según indicó Daniel López de ANDO, o el concejal de Nueva Canarias (NC), José Luis Álamo, que afirmó que la Constitución fue resultado de una época de lucha y persecución, pero que debe avanzarse en los derechos que recoge (vivienda, trabajo...). La portavoz del PP, Inmaculada Sáez, insistió en los valores de sacrificio y consenso que dieron fruto a la Constitución, y que su moción no trata sobre la reforma sino sobre la conmemoración. Miguel Ángel Sánchez (CxS) recordó a Solé Turá, Miquel Roca , Peces Barba y Manuel Fraga, entre otros, como autores de la Constitución, con representación desde el Partido Comunista de España hasta Alianza Popular, mientras Juan José Pons de Ciudadanos (Cs) indicó que la reforma es necesaria "no para contentar a los secesionistas" sino porque la gente no está contenta con esta Constitución, pero antes de abrir "la caja de Pandora" habría que ser conscientes de los riesgos que conlleva. También pidió que se incluyera la reforma en la moción la edil de CCD, al señalar que la sociedad no es la misma ni tiene los mismos problemas. Martín Sosa (UxGC) recordó que el fundador de su partido fue uno de los que participaron en el proceso constituyente, pero señaló que esta propuesta popular se aleja de los problemas de los vecinos del municipio. El asunto fue cerrado por el alcalde, José Armengol, quien indicó que la Carta Magna facilitó la transición al régimen democrático y "en este Pleno se pone de manifiesto la necesidad de su reformulación y adaptación a los nuevos tiempos".La tercera moción popular también fue aprobada por unanimidad y anima a que la Corporación trabaje para el desarrollo del Registro Electrónico General en el municipio antes de finalizar el plazo establecido en la Ley, que tendrá lugar en octubre de 2018. En este punto, el concejal del área, Melquiades Álvarez (ANDO) explicó las actuaciones que se están llevando a cabo para implantar todos los recursos telemáticos posibles en aras a "una mayor transparencia" y para mejorar los servicios al ciudadano, sea quien sea quien gobierne en el municipio. Asimismo, indicó que el Ayuntamiento incorporará un portal de Patrimonio (viales y propiedades municipales), un programa de gestión de servicios sociales, la gestión de la firma electrónica, se está terminando el pliego para sacar a concurso la administración electrónica por un importe de 88000 euros, y consideró que se podría ser optimistas para llegar a octubre cumpliendo lo establecido por la Ley.También se aprobó por unanimidad las tres mociones de CxS. La primera se hacía eco de la denuncia de vecinos del camino de Los Lentiscos y del Casco de Santa Brígida sobre la poda efectuada en el arbolado urbano, al considerar que en algunos casos se realizó una poda que debilita los ejemplares y que diversos técnicos señalan que las podas tienen que realizarse de manera que se garantice la correcta recuperación de los mismos. Lucas Tejera, concejal del área ( PSOE ) indicó que se han recibido algunas quejas pero que las felicitaciones eran mayoritarias, ya que la poda, realizada por tres empresas externas por la falta de personal, así como respondía a la demanda de los vecinos y vecinas, ya que en algunos casos no se podaba desde hacía años y los árboles impedían el paso de los vehículos del servicio de limpieza y las guaguas escolares. El alcalde satauteño, José Armengol cerró el debate indicando que los trabajos contaron con asistencia técnica, las tres empresas estaban acreditadas como especializadas en estas tareas, si bien reconoció que algunos ejemplares han sufrido, pero que en enero se contará con un plan de podas para actuar en el municipio a partir de ahora, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento sólo cuenta con un trabajador con titulación para podar y en esta ocasión se ha realizado el trabajo en lugares donde nunca se había podado.La segunda propuesta mostró el apoyo de la Corporación a las demandas de equiparar los salarios de la Guardia Civil con el resto de fuerzas de seguridad, así como a la dotación del equipamiento necesario para sus funciones. En este sentido, la portavoz popular, Inmaculada Sáez, criticó el uso de determinados términos de la moción, al señalar que se había copiado el contenido de las demandas de un sindicato. El alcalde aclaró que no se trata de sindicatos, sino asociaciones y que todas coinciden en las mismas reivindicaciones que realizan desde hace años, por lo que consideró que era necesario apoyar la moción para que el Gobierno garantice los medios y el personal necesario para el cuerpo de la Guardia Civil, comentando que desde la Delegación del Gobierno se había pedido que la Policía Local atendiera determinados servicios que no podía cubrir la Guardia Civil de la comarca. El concejal de Ciudadanos indicó que su partido había introducido en los presupuestos del Estado de 2018 las demandas salariales y de material, tras lo cual Miguel Ángel Sánchez recordó que la Guardia Civil es la 'hermana pequeña' de las fuerzas de seguridad y sus miembros los que menos cobran.Asimismo se aprobó solicitar la reparación del firme asfáltico del camino de Las Haciendas, en el barrio de Pino Santo Bajo. Una obra que estaba proyectada y con financiación del Cabildo a comienzos de 2015 pero que no se ejecutó. En este punto se debatió también la necesidad de retirar los laureles que se encuentran en la plaza, ya que sus raíces han destrozado la plaza, la iglesia y el local social, tal como explicó Martín Sosa (UxGC).La concejala del CCD vio aprobadas sus dos mociones, una sobre la queja de los vecinos del camino Lomo Lucas (El Madroñal) por la necesidad de repavimentación y vallado, para lo cual ya está elaborado el proyecto, según informó durante el debate el alcalde satauteño, siendo aprobada por unanimidad. Asimismo, se aprobó por mayoría, con el voto en contra del PP, el apoyo a un Plan Energético Nacional que corrija el déficit de energías limpias y baratas en el país así como poner fin a las 'puertas giratorias' de políticos que tras su paso por el Gobierno de España se incorporan a los Consejos de Administración de las grandes compañías eléctricas. Esta propuesta fue comentada por Melquiades Álvarez (ANDO) en el sentido de que en el municipio se ha realizado una auditoría energética, se está estudiando el contrato de alumbrado y la adhesión al convenio de la Federación de Municipios (FEMP) para la negociación conjunta de las condiciones económicas del suministro eléctrico. También recordó que el municipio satauteño forma parte del Pacto de Alcaldes para la Iniciativa Europea de la Energía, lo que permitirá contar durante diez meses con un ingeniero que realizará proyectos para el municipio sobre potencia contratada, reposición de lámparas, implantación de energías alternativa, desarrollo del parque móvil con vehículos eléctricos y otros aspectos. Por su parte, Juan José Pons (Cs) indicó que la fórmula de pago de la factura eléctrica en España es ininteligible, así como denunció que el país con más sol de Europa es el que menos potencia fotovoltaica tiene instalada.El Pleno incluyó la discusión de dos mociones en Asuntos de Urgencias, la primera presentada por Aridane Herrera (No Adscrito) reclamaba instar a la Consejería de Educación a elaborar un Plan de Mejoras de los centros educativos del municipio, debido a la antigüedad de los edificios y la falta de de actualización de las instalaciones, especialmente por las condiciones ambientales que padece la comunidad educativa especialmente durante el invierno por el frío que padecen los alumnos y profesorado en las aulas y demás espacios de los centros. El concejal de Educación, Melquiades Álvarez (ANDO) explicó que las demandas de mejora en los centros del municipio son numerosas y apremiantes, si bien indicó que desde el Ayuntamiento se ha acometido obras en varios colegios y la Escuela Infantil, pero que se ha remitido a la Directora de Infraestructuras Educativas del Gobierno de Canarias un programa de actuaciones que no ha tenido respuesta. Un aspecto que el alcalde reconoció, al indicar que se ha trasladado al Presidente de Canarias y al Vicepresidente la falta de respuesta por parte de la citada directora general. La moción fue aprobada con los votos en contra del PP, cuya portavoz fue recriminada por varios concejales al señalar que la redacción de la Moción no era correcta.La última moción que se abordó en el apartado de Urgencia fue presentada por Unidos por Gran Canaria, cuyo portavoz reclamaba la creación de una comisión para la negociación con la empresa Fomento de Construcciones y Contratas relativa al 'mamotreto'. En este sentido, indicó que en el pleno de octubre, en una reunión con todos los concejales, el alcalde informó de una propuesta de la citada empresa para poner fin al contencioso entre el Ayuntamiento y FCC. Martín Sosa recordó que el 18 de enero finaliza el plazo dado por la empresa y consideró necesario crear una comisión con representantes de los distintos grupos para buscar la solución menos gravosa para el ayuntamiento en este conflicto. Inmaculada Sáez (PP) calificó de oportunista y electoralista la propuesta, afirmando que es el Grupo de Gobierno "quienes pusieron por bandera la solución del 'mamotreto'" quienes deben cumplir con su cometido. Juan José Pons (Cs) criticó que no se abordara esta moción previamente con el Grupo Mixto , mientras que Oneida Socorro (CCD) criticó la supuesta pasividad de estos dos últimos meses, si bien reconoció que nunca el que fuera alcalde satauteño (Lucas Bravo de Laguna, del PP) puso en conocimiento de lo que sucedía a los concejales de su propio grupo. Martín Sosa (UxGC) respondió que no se trata de oportunismo ni electoralismo, sino de responsabilidad, ya que en 20 días se vence el plazo dado por FCC que "pretende 20 millones de euros por una obra que costaba 9. Asimismo, también comentó que en esta Corporación sí han podido manifestar sus opiniones, no así cuando el PP gobernaba el municipio. Inmaculada Sáez respondió que su grupo no rechaza implicarse en la búsqueda de soluciones, pero que no aprobaba que este tema se convirtiera en una experiencia de democracia participativa por ser un asunto que no es competencia solucionar a la oposición. Melquiades Álvarez (ANDO) replicó que nunca se ha dado tanta información sobre este tema y señaló que no hay que confundir la democracia con la estrategia de negociación en un asunto tan delicado para los intereses de todos los vecinos y vecinas del municipio.En este punto, Miguel Ángel Sánchez (CxS) insinuó que el Grupo de Gobierno da información a personas externas que no ofrece a los concejales de la Corporación y rechazó que hubiera transparencia al respecto "salvo cuando te llega una carta y necesitas nuestro voto". Rechazó que tuvieran que someterse al criterio y plazos que establece FCC, pero indicó que desde octubre "o no se ha hecho nada o si se ha hecho algo nos han mentido a todos".El alcalde zanjó la discusión señalando que no se ha podido enviar al Consejo Consultivo de Canarias el informe resumido que han solicitado porque los técnicos del Cabildo Insular no han finalizado el documento y reiteró que este tema nunca ha sido tratado como Grupo de Gobierno, sino como un asunto de toda la Corporación, con el máximo rigor y nunca como una bandera partidista.La moción fue rechazada por una mayoría de 9 votos (Grupo de Gobierno y PP) y dos abstenciones (Cs y un edil No Adscrito), frente a seis votos a favor (UxGC, CxS, CCD y una concejala No Adscrita), por lo que el alcalde dirigirá la estrategia de negociación la empresa.A continuación se realizaron los Ruegos y Preguntas de los concejales de la oposición, con la solicitud del PP de estudiar los cortes de luz en la zona de Las Meleguinas, la creación de una lista rotatoria de letrados para atender las cuestiones que precise el Ayuntamiento y la apertura del circuito biosaludable en La Atalaya. CxS planteó la mejora de la iluminación nocturna y la limpieza y seguridad en el Camino de Los Pérez. CCD planteó una pregunta sobre subvenciones a colectivos sociales por el Día del Vecino, así como advirtió de la aparición de baches en las obras de la explanada junto al Mercadillo, aún sin finalizar. UxGC preguntó por la falta de flores de pascua en esta época en los jardines municipales y si se había firmado el convenio de colaboración con Emalsa para que dicha empresa colaborara con el pago de dichas plantas y las luces navideñas. Por último, Raquel Santana (No Adscrita) preguntó cuándo se procederá a dotar de iluminación al campo de fútbol de Los Olivos.