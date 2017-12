Ciudadanos pide explicaciones al Gobierno de España sobre la ejecución de las obras de mejora del Puerto de los Mármoles

El diputado de Ciudadanos (Cs) por la provincia de Las Palmas, Saúl Ramírez, ha registrado una pregunta en la Cámara Baja , para la cual ha solicitado respuesta por escrito, en la que ha pedido información al Gobierno de España sobre "la ejecución de las obras de mejora del Puerto de los Mármoles, en Arrecife".Al respecto, Ramírez ha explicado que "en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se incluyeron partidas para la realización de dichas obras". Sin embargo, "a día de hoy no se han iniciado ninguna de las mejoras prometidas como respuesta a una petición histórica de este puerto y de la sociedad lanzaroteña en su conjunto".Por ello, el diputado de Cs ha preguntado "qué medidas piensa llevar a cabo el gobierno y, en concreto, el ministerio de Fomento, para que se realicen las obras planeadas con cargo a los PGE de este año", y si, en caso de no ejecutarse, "tienen algún tipo de plan para que las obras puedan efectuarse lo antes posible".Ramírez ha subrayado que "Lanzarote merece esta ampliación por la que tanto ha luchado", y mucho más cuando "ya existía una partida consignada para ello", por lo que "es esencial que Fomento explique por qué una inversión que costó tanto conseguir no se ha ejecutado".Por último, el diputado de Cs ha recalcado que "desde Ciudadanos se seguirá trabajando para que la ampliación de Los Mármoles sea una realidad", ya que "es fundamental para el desarrollo socioeconómico de la isla" y porque Lanzarote "merece contar con una infraestructura portuaria atractiva que impulse el desarrollo del turismo".