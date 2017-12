La Plaza de Santiago acoge este viernes el espectáculo musical "Bolerock and Roll"

Gáldar acogerá este viernes 29 de diciembre, a las 20.30 horas, el espectáculo musical "Bolerock and Roll", de Fireworks Producciones, que hace un recorrido por los boleros de siempre, pero interpretados en forma de Rock and Roll y con guiños de humor.



La actriz y cantante Yanely Hernández, muy conocida por sus interpretaciones en la serie "En Clave de Ja", junto a Cristina Ramos (ganadora del programa televisivo 'Got Talent'), Patricia Muñoz (prestigiosa cantante canaria) y Mingo Ruano (padre artístico de Bolerock and Roll) conforman el elenco de artistas que le darán una nueva vida a los boleros de toda la vida.



Con entrada gratuita el público galdense podrá disfrutar de "Bolerock and Roll", no es ni una obra de teatro ni un concierto de música al uso. Es un espacio mágico donde el Rock&Roll se fusiona con el bolero creando un universo sonoro que conecta con el público desde el primer momento. El vinculo emocional de distintas generaciones con este tipo de música se acentúa con una nueva lectura de las icónicas canciones que nos han acompañado desde siempre.



Qué pasaría si pones en marcha una máquina de música americana y sonaran Boleros a ritmo de Rock and Rock? Que se nos enciende el corazón para no para de bailar!! Contigo aprendí, Bésame Mucho, Si tu me dices ven, Sabor a mí... son algunos de los clásicos de toda la vida, que con la maestría de una banda, dirigida por Antonio Brito, al más puro estilo de los años 50 y 60, nos hará recordar una época dorada en la historia de la música, para no parar de bailar al ritmo del Twist, el Booguie surf, el Scat o el R & B.