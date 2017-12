Sonni Hönscheid se impone en la Downwind Race de SUP

La tres veces Campeona del Mundo de Stand Up Paddle (SUP) en la modalidad de Distancia, Sonni Hönscheid, se ha impuesto en la primera jornada del Gran Canaria Pro-Am Be Cordial de Paddle Surf que se disputa en Mogán. En el arranque del Campeonato se ha competido en la Downwind Race o carrera a favor del viento, una travesía de 10 kilómetros con salida desde la playa de Arguineguín y meta en Playa de Mogán.

Desde el primer momento la rider alemana impuso su ritmo en la clasificación general y empezó a marcar distancia con su inmediato perseguidor, el checo Stano Hubacek. El alemán Carsten Kurmis y el campeón de Europa en Larga Distancia del año pasado, Moritz Mauch, también exigieron el máximo al resto de competidores para intentar mantenerse en la cabeza de la carrera. Bjorn Dunkerbeck, organizador de la prueba, también disputó esta carrera por el litoral moganero.

Por detrás, la checa Iva Dundova y Lucie Lorenzo mantenían su particular disputa por la segunda plaza de la categoría femenina. Tampoco faltaban las jóvenes promesas del SUP, que se disputaban la primera posición de la categoría Junior.

Finalmente, Sonni Hönscheid se impuso en la categoría Open (clasificación general), siendo la primera rider en atravesar la meta de Playa de Mogán tras 1hora y 11 minutos de travesía. En segunda posición entró el checo Stano Hubacek, seguido por el húngaro Stefan Buday que logró hacerse con la tercera plaza de la general.

En la categoría masculina tras Hubacek y Buday, completó el podio el alemán Moritz Mauch. Mientras que en mujeres, tras la enorme exhibición de Hönscheid, completaron las checas Iva Dundova y Lucie Lorenzo, segunda y tercera respectivamente.

En el apartado Junior, menores de 18 años, el grancanario Luca Franco logró entrar en primera posición, seguido por el también rider local Sem Hoyos. Ambos completaron el recorrido de 10 km en menos de 1 hora y media.

De esta manera, finalizó la primera jornada del Gran Canaria Pro-Am Be Cordial, que se disputa durante este fin de semana en Playa de Mogán. La climatología no pudo ser mejor, tanto para los competidores como para los aficionados que se acercaron al municipio sureño, para disfrutar de todo un campeonato internacional en la playa y con un clima privilegiado en pleno mes de diciembre.

FIN DE SEMANA DE SUP

Este sábado continúa el espectáculo del SUP con la Carrera Técnica, un circuito de 5 km en Playa de Mogán, en la que se pondrá a prueba la pericia de los riders en una carrera tremendamente exigente. Para la categoría infantil se habilitará un circuito de 1.5 km, mientras que la modalidad popular recorrerá uno de 3 km. Este año, además, se estrena una nueva disciplina, el Sprint. Una modalidad espectacular con circuito corto en el que los competidores reman a máxima velocidad para alcanzar la meta.

El Gran Canaria Pro-Am Be Cordial se presenta, además, como una excelente oportunidad para todos aquellos que quieran conocer el Paddle Surf y probar la experiencia de subirse a una tabla. Durante todo el fin de semana, los aficionados que se acerquen a Playa de Mogán podrán probar la experiencia de practicar Paddle Surf de manera gratuita e incluso participar en una carrera popular.

Se trata, en definitiva, de vivir la experiencia SUP y conocer uno de los deportes que más está creciendo en toda Europa. Dunkerbeck afirma que el éxito de esta disciplina está, precisamente, en lo sencillo que resulta iniciarse. "Un deporte para disfrutar desde el primer momento", apunta el 42 veces campeón del mundo de windsurf.