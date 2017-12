Renovada la impartición de la maestría universitaria internacional en cuidados paliativos

La ULPGC va a impartir la II Edición de la Maestría Universitaria Internacional en Cuidados Paliativos, que tiene carácter interdisciplinar, que se imparte online, y que responde a las necesidades formativas de los profesionales vinculados al campo de los Cuidados Paliativos. Asimismo, este título mantiene una estrecha relación con el Plan de Cuidados Paliativos de Canarias, con el objetivo de formar profesionales cualificados en esta especialidad, tan necesaria para atender debidamente a quienes se encuentran en el tramo final de sus vidas y a sus seres queridos.

En su primera edición, se cubrieron todas las plazas con profesionales de los distintos continentes, y esta segunda edición, que se encuentra en fase de preinscripción, también está teniendo una gran acogida a nivel internacional. De hecho, en la primera edición se han formado profesionales de Sudán, Uruguay, Chile, Argentina, México, Guatemala, Honduras, Perú, El Salvador, Colombia, Ecuador, Panamá, Brasil, Venezuela, EEUU, Portugal, Inglaterra y España.

Entre los testimonios que han remitido a la dirección académica de la titulación se encuentran: "Quisiera agradecer esta Maestría. Los contenidos que nos ofrecen sobre los Cuidados Paliativos no solo nos forman como profesionales, sino que nos forman para nuestra vida personal. Nos enseñan, además, cómo transmitir más amor. Mil gracias" (Claudia Adela Pirisi Castro, médica, Brasil), "Para mí la Maestría en Cuidados Paliativos dictada por Aula Interdisciplinar ha sido un aprendizaje continuo, valorando a la persona en sus distintas esferas, con una visión integral, holística y humana. Además de sentirme muy cómoda y orgullosa de pertenecer al alumnado, la constante preocupación del equipo gestor y docente me hace sentir muy especial. Todo el material, sin excepción, es de excelencia, de emocionante vivencia y con evidencia, el cual ha hecho hasta ahora mi quehacer más sabio y criterioso.

Agradecida de pertenecer a este grupo privilegiado de alumnos con tan prestigiosos docentes, gestores y personas" (Kelly San Martín Durán, médica, Presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Paliativa, Chile), "El cursar esta importante Maestría me ha permitido profundizar mis conocimientos sobre el tema y mejorar mis competencias profesionales como psicólogo clínico. Gracias a la amigable metodología en línea de la Maestría puedo desarrollar las distintas actividades cognitivas y de aprendizaje en el momento que yo lo estime y avanzar en las asignaturas. Además, los aprendizajes que estoy recibiendo me están permitiendo aplicarlos a los distintos ámbitos de mi actividad profesional con pacientes, familias y equipos en Cuidados Paliativos. Por lo que recomiendo de sobremanera a todos el cursar esta Maestría" (Claudio Barrales Díaz, psicólogo, Director de Celapsa Consultores, Chile), "Caminando por la Maestría y de la mano de los mejores maestros, he confirmado el destino de la esencia de mi yo, el valorarme como persona, día tras día, saber que tengo un presente, fugaz, pero lo tengo, y encontrar la hermosura en una sonrisa de una despedida" (Fuencisla Cepeda Callejo, médica, Castellón, España).

La Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos (IAHPC) ha ofrecido a todo el alumnado la integración en su organización de forma gratuita durante un año, permitiéndoles durante ese periodo, entre otras cosas, acceder a sus publicaciones y boletines de noticias.