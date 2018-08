Mónica Hoyos, primera concursante confirmada para GH VIP

Mónica Hoyos ha sido la primera concursante confirmada para 'GH VIP 6'. El nombre de la peruana fue desvelado por María Patiño en 'Sábado Deluxe'.

La presentadora ya participó en diciembre de 2016 en el 'Sálvame Snow Week', donde el programa de Telecinco buscaba nuevos colaboradores. Ahora, tendrá la oportunidad de luchar por el famoso maletín a la espera de conocer al resto de los concursantes.

La reacción de Mónica Hoyos

Tras confirmarse la noticia, Mónica no tardó en compartir sus sensaciones con sus seguidores. "Sin miedos, pero con nervios, porque llevo toda mi vida en la tele, otros años me entro miedo, pero ahora no me para nadie, es el momento q me conozcáis para bien o para mal, por eso y por mas, si me atrevo", compartió en Twitter.

Sin miedos, pero con nervios, porque llevo toda mi vida en la tele, otros años me entro miedo, pero ahora no me para nadie, es el momento q me conozcáis para bien o para mal, por eso y por mas, si me atrevo @ghoficial #GHVIP6 @telecincoes @mediasetcom pic.twitter.com/ILfLgU5DEQ Monica Hoyos (@hoyosmoni) 25 de agosto de 2018

Esta noche conoceremos al segundo concursante confirmado oficialmente.