Manel Fuentes sorprende con un espectacular cambio físico

Manel Fuentes está más que acostumbrado a ver transformaciones apabullantes cada viernes por la noche en su programa de televisión, Tu cara me suena. Pero, mira por dónde, aquí llega la suya. En su caso no imita a nadie sino que saca a relucir la mejor versión de sí mismo y, de paso, unos abdominales que ya quisiera Bruce Springsteen. ¡El Reto Men's Health más rockero hasta la fecha ha sido todo un éxito!



Después de los sorprendentes cambios conseguidos por Pablo Motos, Christian Gálvez, Jordi Cruz o Roberto Leal, llega la hora de descubrir al nuevo Manel Fuentes.



El equipo de expertos de Men's Health, con un exhaustivo plan de entrenamiento diseñado por el experto en fitness de MH, Fito Florensa, y apoyado por Martín Giacchetta y Lorena Petite de Boutique Gym, junto con un estricto plan nutricional creado por la nutricionista Anabel Fernández, un seguimiento médico-deportivo del doctor Ignacio Muro y el tesón del presentador, han sido la clave para este espectacular resultado... sin gota de Photoshop. "No, no", confirma Fuentes, "todo lo que se ve es real. Lo tuve claro desde el primer día: nada de Photoshop. Aquí sólo hay esfuerzo, constancia y disciplina".



Pero para Manel, lo más importante no es lo que se ve: "Esto del Reto Men's Health va más allá de la simple estética. Yo ahora me siento una persona mejor". Eso sí, una cosa no quita la otra, y él no es el único sorprendido por su impactante cambio físico: "Mis hijos han flipado y me han dicho que no sabían que tenían un padre tan rockero...".