Así han sido las "accidentadas" vacaciones de Jorge Javier Vázquez en Maldivas

Jorge Javier Vázquez lleva desaparecido de la televisión desde el mes de julio, aunque ya tiene la mente puesta en su próximo proyecto: 'GH VIP'. El también presentador de 'Sálvame', disfruta de su primer verano de soltero tras romper con Paco, su pareja durante más de 10 años.

Vázquez ha decidido disfrutar de su descanso estival en Maldivas, paradisiaco destino de sol y playa.

Sin embargo, parece que el tiempo no ha acompañado mucho.

Hasta las islas Maldivas viajó acompañado de un matrimonio amigo. Los tres compartieron habitación, y por ello Jorge Javier tuvo que pedir una cama supletoria, no sin problemas.

"Viajar con un matrimonio amigo y pedir una cama supletoria para mí. Llegar y darte cuenta de que aquí son muy listos porque me ponen una cama acorde a mis dimensiones. Volver a la infancia. Si me muevo me despeño. #Buenosdías", decía con gracia el presentador.

A este problema con la cama también se sumó un desagradable hallazgo en la habitación del hotel. "Tras la camita supletoria, un nuevo episodio de mis vacaciones. Gentiles huéspedes que han ocupado la habitación antes que tú y te dejan calzoncillos y camisetas ya usados para que no te raspen", escribió en Instagram

A pesar de todos estos "incidentes", seguro que Jorge Javier también ha tenido buenos momentos en Maldivas.