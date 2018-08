Sandra Barneda se desnuda en la portada de una revista

La periodista y presentadora Sandra Barneda protagoniza la portada de la edición española y, en páginas interiores, se desnuda en cuerpo y alma explicando cómo ha sido la relación con su cuerpo, qué hace para subir su autoestima y cómo ha logrado quererse.

'Women's Health' continua así el movimiento que inició el verano de 2017 con el objetivo de ganar otra batalla a favor de la belleza del cuerpo de la mujer, independientemente de su forma. Desde entonces, se han publicado más de 4.000 posts en redes sociales con el hashtag #EnFormaMiForma.

Durante las 10 semanas previas a la sesión de fotos de portada, Sandra siguió el RetoWH, un plan de entrenamiento y nutrición personalizado y supervisado por profesionales, con el objetivo de volver a practicar deporte tras una operación de menisco y dos años de inactividad, y para sentirse bien en forma, en su forma. Lejos quedaba el propósito de adelgazar o mostrar un sixpack.

"No me miro mucho el cuerpo en el espejo y quiero recuperar el mirarme y bailar desnuda cuando estoy a punto de meterme en la ducha", confesó al comenzar el RetoWH.

Entre otras cosas, ha cambiado sus hábitos alimenticios y declara que hoy se alimenta de manera consciente: "Ahora veo la vida en colores. ¡Es tan bonita la comida cuando le pones color! Antes comía en blanco y negro, ahora le añado verde, rojo, naranja, amarillo...".

Tras la sesión de fotos de portada, Sandra reconoce que "este desnudo forma parte de mi proceso personal, las cosas no suceden porque sí, nada es casualidad, sino causalidad. He logrado juntar tres vértices: he recuperado la confianza en mi rodilla, y eso me ha permitido volver a hacer deporte; he descubierto la importancia de llevar una alimentación saludable y cómo influye en tu estado de ánimo; y me he atrevido a desnudarme porque estoy en un momento de mi vida en el que tengo claro que esto es lo que hay. Me tengo que gustar a mí; claro que soy imperfecta y me pueden criticar".

"Debido a mi altura, siempre iba algo encorvada porque en realidad soy tímida y reservada aunque no lo parezca, sobre todo en mi intimidad". Una timidez que la periodista ha dejado a un lado al aceptar ser portada de este número especial, "justo estoy en el momento de quitarme capas y, aparte de conseguir la mejor versión de mí misma, era importante mostrarme como soy. Tengo claro que cuantos más filtros te quitas más te quieres y más abrazas la vida".

"Estoy en esa fase en la que me importa poco lo que digan de mí". Sandra afirma con rotundidad: "hay que enseñar más a la mujer desnuda, pero de forma natural, no desde el patrón de objeto de deseo, sino para adorar el cuerpo de la mujer".

Y con esa naturalidad y sin filtros se publica la entrevista y las fotos de Sandra Barneda en 'Women's Health'.