Miri y Jorge (Masterchef) anuncian su separación

Jorge y Miri tardaron en hacer pública su relación a pesar de que todos los espectadores de Masterchef pudieron ver la buena química que había entre ellos. La confirmación oficial la hicieron a través de su canal en Youtube

Pero su amor ha durado poco más de un año, y la pareja ha decidido separarse. Así lo ha anunciado el cocinero a través de su cuenta de Instagram:

"Podría decir que es cosa nuestra, pero si habéis sido testigos de nuestra relación desde el principio, me parece honesto y necesario compartir también un momento complicado. Miri y yo hemos visto necesario distanciarnos un poco. Olvidaros de qué somos o qué seremos. No hacen falta etiquetas. Mi amor perdona si no te ha gustado leer esto, pero creo que es necesario de cara a las personas y sus preguntas"