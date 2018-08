La reacción de Chabelita tras publicarse una fotografía con el guardia civil de 'La Manada'

Una foto de la hija de Isabel Pantoja y uno de los integrantes de La Manada, en concreto Antonio Manuel Guerrero, conocido como "el guardia civil de La Manada", ha encendido las redes sociales.

La foto en cuestión fue tomada en Sevilla durante de Feria de Abril de 2016 en la caseta de la Guardia Civil, años antes de la agresión sexual en San Fermín. Ha sido el programa "Sálvame" el que ha enseñado la instantánea donde aparece Chabelita y Guerrero.

La hija de la Pantoja no ha tardado en dar su opinión rotunda sobre este tema en Twitter, atacando al programa que ha puesto en la palestra la foto.

SOIS LO PEOR. No teneis respeto ninguno. Que es lo siguiente que os vais a inventar?

Me hago fotos con cincuenta mil personas. Hace dos años👹

Pero luego me llamais para que os de mis declaraciones??

Me parece tan sucio simplemente el hecho de relacionarme...