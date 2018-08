La vida de 'Las Campos' da para contar dramas hasta el fin de los tiempos. Así queda reflejado cada vez que Telecinco emite el espacio en el que se cuenta la vida de María Teresa y sus hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego.

En el último programa, emitido anoche, la familia viajaba a Chile, país natal de la actual pareja de María Teresa, Edmundo Arrocet. Durante la mayor parte del programa vimos dónde se crió y las dificultades que tuvo que superar para cumplir su sueño de ser actor.

Sin embargo, lo mejor llegó al final. ¡La matriarca y sus hijas iban a tener el primer encuentro con la hija de Edmundo, Maria Gabriela!. Un encuentro que aparentemente iba a ser idílico pero que finalmente no se produjo. María Gabriela sí aceptó comer con María Teresa pero no con sus hijas. Gabriela no quería bajo ninguna circunstancia encontrarse con Carmen y Terel y así se lo hizo saber a la producción del programa.

"Estoy flipando. Me llaman de Madrid para decirme que María Gabriela ha pedido expresamente que no vayamos nosotras. Que no quiere comer con nosotras, pero que tampoco quiere encontrarse con nosotras después. Es decir, que no es que quiera hablar algo con su padre y mamá a solas, porque sino quedaría tras la comida. Estoy flipando". Así de sorprendida le comentaba Carmen a su hermana lo que acababa de escuchar por teléfono.

"Me han mandado un WhatsApp con sus palabras porque yo necesitaba una prueba de esto". "¿Y qué le hemos hecho nosotras? Si ni siquiera la conocemos...", se preguntaba Terelu, quien reconocía que "se le había puesto mal cuerpo". Pero lo peor, lo que más les preocupaba, no era el desplante, sino cómo se lo tomarían tanto Edmundo como María Teresa: "Seguro que Edmundo se lleva un mal rato. El problema aquí es decírselo y disgustarle o nos inventamos una excusa para no ir", proseguían comentando ambas.

Ambas hermanas optaron por la segunda opción y pusieron de excusa una grabación del propio programa que les impedía asistir al encuentro. Así, mientras todos estaban comiendo con Gabriela y sus hijos, las hermanas se iban de turismo por Chile.

"Creo que María Gabriela, la hija de Edmundo, se equivocó", ha sentenciado rotunda Carmen en 'El Programa del Verano': "Prefiero reservarme la opinión" de lo que sintió en ese momento tan incómodo.