Aitana, de OT, luce cuerpazo en Ibiza y se defiende de su 'no topless'

Hace poco Aitana, de OT, dejó claro en su cuenta de Instagram que tenía ganas de tomarse unos días libres para disfrutar de unas vacaciones. El lugar elegido por la ex triunfita ha sido Ibiza, donde la cantante ha estado acompañada por unas amigas.

A juicio de las imágenes publicadas en Instagram, la 'triunfita' se lo ha pasado de lo lindo. En la fotos luce "tipazo" con un bikini de talle alto a bordo de un yate.

Sin embargo, en las últimas horas, Aitana ha tenido que aclarar que no ha hecho topless durante sus vacaciones, tal y como algunos han apuntado. No obstante, la cantante ha querido ir más allá y ha compartido que no entiende que la gente se escandalice tanto por ver "unas tetas con sus correspondientes pezones en pleno siglo XXI".

"Me encanta que se luche por la libertad de cada cuerpo (...) y que luego salgan unas fotos mías en un barco sin enseñar nada y ya se empiece la gente a escandalizar", comparte la cantante.