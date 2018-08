Kiko Rivera sorprende con su nuevo look y revoluciona las redes sociales

El hijo de Isabel Pantoja, de 34 años, ha sorprendido con un espectacular cambio de look a sus seguidores de Instagram. Tras la operación de estómago el DJ no ha parado de cambiar su aspecto físico a su gusto, ya que esta reducción de peso y de figura ha hecho que se vea con más confianza en sí mismo.

Ya hemos podido ver a Kiko Rivera sin camiseta por las redes, e incluso en su último videoclip, pero el último gran cambio de look del hijo de la tonadillera es dejarse bigote. Kiko compartió su cambio de look en Instagram, donde publicó un selfie en el que aparecía sin barba y con un bigote, un look que le daba un aire latino. ''No se si dejarme este nuevo look...¿Qué pensáis? se que parezco Cantinflas, pero mola'', relataba el DJ al pie de la foto publicada.

Los comentarios no tardaron en llegar, tanto halagando el nuevo look de Kiko como despreciandolo. Aún así el hijo de Isabel Pantoja se lo ha tomado con humor, y por el momento no sabemos si seguirá con bigote o cambiará otra vez de look facial, pero el DJ se encuentra contento con su nuevo aspecto.