El próximo 19 de agosto, Jesulín de Ubrique volverá a torear en la plaza de Cuenca y por ello, el torero ha vuelto a sentarse en varios platós para promocionar su regreso. Este jueves se sentó en el programa de TVE, "Amigas y Conocidas", presentado por Berta Collado.

Gracias a este espacio televisivo hemos podido saber que muchos programas de entretenimiento se rifan al torero por ser un personaje tan mediático. "Si yo hubiera dicho que sí a todo lo que me han ofrecido y con cheques en blanco..." decía el torero par explicar que ha rechazado más de una oferta jugosa porque él "no se presta a todo".

Collado no pudo evitar insistir para que el torero le diera más información. Jesulín reconocía que "me ofrecieron estar dos semanas en un programa de otra cadena. No he ido porque no me veo y segundo porque hay cierta prensa y cierta cadena que están crucificados", haciendo una clara referencia a Telecinco.

"La última era estar unas semanas en un programa que te encierran y otra de uno que te llevan 50 días a la otra parte del mundo" decía Sonia Ferrer en clara alusión a "GH Vip" y "Supervivientes". Jesús Janeiro aprovechó y y dijo "en mi hambre mando yo", dejando claro que no se prestará a participar en programas que se emiten en la cadena "crucificada".

Además añadía que tenía una oferta de otra cadena para ser tertuliano. ¿La aceptará finalmente?