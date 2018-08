Paula Echevarría defiende a Miriam Giovanelli tras las críticas sobre su físico

Para gustos, los colores. Es lo que deberíamos de tener todos claros. Con el paso del tiempo nos estamos acercarnos a unos cánones de belleza que son mucho más reales porque representan a la mayoría de mujeres.

La actriz, Miriam Giovanelli compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de lo más sexy con una braguita color rosa palo y una camiseta amarrada, luciendo un poco de abdomen.

🍒 Una publicación compartida de Miriam Giovanelli (@miriamgiovanelli) el 11 Ago, 2018 a las 8:18 PDT

Y aunque la foto tiene numerosos comentarios positivos sobre su figura, un comentario en concreto hizo estallar a la actriz Paula Echevarría. En concreto fue uno que calificaba las curvas de Giovanelli como "raras". La "it girl" no dudo en replicar esta opinión: "Yo también tengo esa curva rara... igual no es tan rara" seguido del hashtag #mujeresreales.

Acto seguido, muchas seguidoras quisieron apoyar esta iniciativa de la actriz cuando intentaba defender a su compañera en "Velvet".