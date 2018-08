La guerra de Alba Carillo contra Fonsi Nieto

Tras la ruptura de Alba Carrillo con David Vallespín hace unas semanas,ella no ha tardado en culpar a su ex, Fonsi Nieto. "Se ha encargado de destruir mi relación. Utilizó los tres meses que estuve en Honduras para menoscabar mi figura como madre" apuntaba en la revista Semana.

Alba ha comenzado a colaborar en el programa de televisión, 'Ya es mediodía' en Telecinco, y lo primero que ha hecho ha sido hablar de su ruptura y lanzar dardos contra su ex, Fonsi Nieto. "Si yo fuera Marta lo llevaría mal, porque está más pendiente de mí que de ella", decía.

Alba relata que no deja que viva tranquila; "Si subo una foto en una boda con un amigo, me llama para decirme que quiere hablar con el niño. Si cuelgo una foto en un restaurante, me llama para decirme que tenemos que hablar para resolver un tema y así no se puede estar". "Nunca he hablado de Fonsi y siempre he tapado muchas cosas, pero ahora me está demandando. Yo a por él no voy a ir porque es el padre de mi hijo, pero me voy a defender y voy a ir a muerte", sentenciaba.