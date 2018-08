Posible infidelidad de Charly a Lydia Lozano, según Mónica Hoyos

Mónica Hoyos está levantando en el programa "Sálvame Deluxe" y parece que ahora los dardos envenenados contra su ex, Carlos Lozano, ya no son suficiente. Este sábado en el programa, la diana de sus ataques ha sido el marido de Lydia Lozano, Charly, acusado de haberle sido infiel a la colaboradora de Mediaset. Unas declaración que no han hecho nada de gracia a Lozano.

La que ayudó a lanzar la bomba fue María Patiño cuando le preguntó a Mónica: "¿Cuál es esa confidencia que le haces a Rafa Mora sobre Lydia Lozano?". Mora, sin pensárselo dos veces comentó que Lydia y su marida han salido muchas noches con Mónica y Carlos, por ello no entendía porque era tan dura con Mónica con todo lo que han vivido juntas.

La invitada no dudo en darle la razón al ex tronista. "Hemos salido muchas veces y hemos vivido muchas cosas, a los que yo no he entrado porque no son mis intimidades, ni mis cosas". Mónica continúo explicando que en uno de los debates de "GH VIP" estalló y le dijo "no me hagas hablar que como cuente cuando salíamos con Charly...". Unas declaraciones que automáticamente pusieron en duda la relación de Lydia y su marido.

Por supuesto, la presentadora no ha dudado en ningún momento de su marido, asegurando que esas afirmaciones son falsas y que Mora y Hoyos se pusieron de cuerdo mediante un pacto sucio para arremeter contra ella.