Marta Torné lo da todo en Instagram con un topless

Marta Torné, consigue eludir la censura en Instagram con un posado muy veraniego donde hace topless. La actriz y presentadora coloca dos iconos de estrellas para tapar parte de su pecho.

En muy poco tiempo recibe comentarios como "no te mereces dos estrellas, sino cinco" o "Un 10 porque no se puede dar más nota". La foto tiene más de 26 mil "me gustas".

⭐️⭐️ Una publicación compartida de Marta Torné (@marta_torne) el 12 Ago, 2018 a las 10:03 PDT

Hace poco Marta desató la polémica de los taxistas con una foto que compartía en su cuenta de Instagram promocionando Cabify.

Recordamos que Torné era presentadora del programa "Cambiame" y fue sustituida porque quería centrarse en su carrera como actriz.