Shaila Dúrcal pierde parte del dedo índice tras un accidente

Shaila Dúrcal no está pasando su mejor momento. Mediante un mensaje de texto, ha explicado que hace unos días sufrió un accidente que le ha costado perder parte de su dedo índice.

" Quiero comunicarles que no estoy pasando por el mejor momento, hace unos días sufrí un accidente el cual me hizo perder parte de mi dedo índice derecho", "Solo puedo rezar y superar estos momentos traumáticos al lado de mi familia y siempre con vuestro apoyo infinito. Os quiero".

Con este mensaje, la cantante ha querido informar a sus seguidores de este percance y sus fans no han dudado en mostrarle todo su apoyo y cariño a través de la pantalla. No se sabe las causas del accidente, y ella no ha querido revelarlas.

La hija de Rocío Dúrcal siguió lo pasos de su madre como cantante y se encontraba de gira por América.