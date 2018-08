La cita romántica de Blanca Suárez y Mario Casas en el cine

Blanca Suárez y Mario Casa pasaron una noche de cine este miércoles en Las Rozas. Los actores aprovecharon sus vacaciones para acudir a uno de los estrenos más relevantes del verano, Misión Imposible: Fallout.

Cuando acabó la película la pareja abandonó la sala a las once de la noche, un poco antes que el resto de los espectadores, cuando las luces aún no se habían encendido y continuaban los créditos, para no ser reconocidos, según apunta 'La otra crónica'.

Después de esto, cenaron en uno de los restaurantes de comida italiana Ginos.

Aunque cada día es más fácil encontrarles juntos, es la primera vez que se les ve desde el pasado 8 de julio cuando asistieron al desfile LGTBI en Madrid.

No hay rumores de crisis, la relación se va afianzando cada día más. Entre las idas y venidas de sus vacaciones veraniegas la pareja aprovecha para dedicarse el mayor tiempo posible.