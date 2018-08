Tras las acusaciones de Angelina Jolie, los abogados de Brad Pitt responden

Ha vuelto a saltar a los medios los problemas de Brad Pitt y Angelina Jolie. Desde que la actriz denunciara el miércoles que su ex pareja no pagaba la manutención de sus seis hijos tras su separación hace dos años, no se ha hecho esperar la reacción de Brad Pitt. Además, pedía que se acelerase la firma del divorcio tras su separación hace dos años.

Los abogados del actor no han dudado en enviar un comunicado aclarando la situación tras los ataques a su cliente, aseguran que: "es una mentirosa y una gran manipuladora".

En las declaraciones a 'TMZ' han podido mostrar los documentos donde acreditan el pago de 9 millones de euros (8 por la casa y 1 por la manutención de los niños) según ha publicado 'La Vanguardia'.

Una persona cercana a Brad Pitt ha comentado a la 'CNN' "es triste que alguien tergiverse deliberadamente la situación, especialmente después de que Pitt haya seguido cumpliendo sus compromisos".

Muchas son las informaciones que han llegado a los medios desde que la pareja contrajo matrimonio en 2014 y su separación en septiembre de 2016 alegando "diferencias irreconciliables".