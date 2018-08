Kiko Rivera ha sido víctima de una broma de unos usuarios de Instagram que se acordaron en iniciar un bulo con el intento de hacerse viral. Bajo una de las últimas publicaciones del artista en la red social, han aparecido, uno tras otro, algunos comentarios que aludían a que el hijo de la Pantoja padecía sida.

"Me acabo de enterar. Ánimo Kiko, del sida se sale", "Ojalá el sida no te afecte mucho. Te queremos", "El sida no te parará, Kiko, Tú puedes, máquina", "Espero que no sea nada, Kiko #sida" u "Ojalá te recuperes del sida", han sido unos de los comentarios.

Según informa 'Semana', la información ha sido desmentida rapidamente gracias, también, a la reacción que Kiko ha tenido frente a la desagradable broma. No le ha dado voz y la ha ignorado por completo y seguido publicando sus fotos que, al contrario, parecen demostrar como poco a poco se está recuperando de su depresión.