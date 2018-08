Con el motivo del estreno de la nueva temporada de las Campos. María Teresa Campos ha reaparecido en Telecinco para hablar de algunos de los asuntos que tenía pendientes.

Uno de ellos era el estado de salud de su hija Terelu, y además, su supuesta jubilación de la que se llevaba rumoreando unos días.

"Nadie me habrá oído decir que me quiero jubilar", añadía en 'Sálvame',insistiendo en que "nunca yo le hablaré a ningún medio ni a nadie mal de la empresa donde trabajo, estoy contratada y cobro", haciendo referencia a su supuesto enfado con Telecinco por no tener un programa en estos momentos.

"Sé que tengo edad de jubilarme, pero no me apetece" concluía María Teresa, zanjando los rumores sobre ella.