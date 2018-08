Isabel Pantoja agradece a sus fans las felicitaciones por su cumpleaños

La tonadillera ha agradecido de corazón las felicitaciones por su 62 cumpleaños que le han hecho llegar sus numerosos fans desde todas las partes del mundo. Y es que, aunque ella haya atravesado momentos de lo más complicados, quienes la siguen son fieles, pase lo que pase. También ha confesado lo que siente al subirse a un escenario y percibir la felicidad que desprenden quienes asisten a un concierto para verla.

"Solamente por oírme cantar y daros un beso os hago felices, pero ustedes no sabéis lo que yo siento encima de ese escenario cuando os veo, no lo podéis ni imaginar. Es algo que me sube al cielo. Os quiero con toda el alma, con toda mi alma. Y vuelvo a agradeceros a todos, de todas las partes de donde hayan mandado esos mensajes y ese cariño tan bonito, mandaros mi cariño, mi respeto, mi corazón, millones de besos nuevamente y deciros de verdad que pronto me vais a ver, muy pronto. Os quiero, os quiero con el alma", dice Isabel Pantoja en el audio publicado en su cuenta de Instagram @isabel_pantoja_martin.