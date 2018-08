El deseo de cumpleaños de Paula Echevarría

Paula Echevarría celebra hoy 7 de agosto su 41º cumpleaños. La actriz lo hace en su mejor momento después de un 2017 cargado de polémica debido a su separación de David Bustamante, con quien estuvo casada 11 años. Un divorcio difícil, que fue confirmado a principios de año.

Sin embargo, la actriz volvió a encontrar la ilusión junto a Miguel Torres, futbolista del Málaga, con quien lleva saliendo unos meses.

"BIRTHDAY GIRL!!!!!! Queridos 41, espero que estéis a la altura de los anteriores! Mi deseo? Salud! Hoy brindaré por todas las personas que de alguna manera me acompañan cada día y hacen que mi vida sea más agradable.. porque no hay nada mejor que tener buenos compañeros de viaje.. LOVE YOU ALL #Happy41Paula #CumpleañosFeliz #SumaYSigue". Ha escrito junto a una fotografía de pequeña.

Después de la multitudinaria fiesta celebrada por todo lo alto para su cuarenta cumpleaños. Habrá que esperar para ver cómo celebra la actriz su 41º cumpleaños, aunque en sus planes nunca faltan la familia y sus amigas más cercanas.