María Patiño responde a Gloria Camila: "Eres muy joven y te queda mucho por aprender"

La polémica entre Gloria Camila y María Patiño continúa. Hace una semana, Patiño utilizó su programa 'Socialité' para comentar las "caras de asco" que la hija de Ortega Cano ponía cuando recibía las preguntas de la prensa rosa.

La joven dedicó palabras muy duras a la presentadora y a su programa. "No me gusta ni la presentadora ni el programa. Nunca he trabajado y nunca voy a hablar para ese programa porque no me gusta", reconoció.

Ayer, la colaboradora de 'Sálvame' respondió a las acusaciones de Gloría Camila en el programa de 'Socialité'. Según informa la revista 'Lecturas', Patiño invitó a Gloria a ir a trabajar a su programa. "Si algún día quieres venir a trabajar aquí, durante ocho horas diarias por el sueldo que cobran mis compañeros, de miércoles a domingo, te invito a que vengas. Verás lo difícil que es hacer un programa de estas características. Pero eres muy joven y te queda mucho por aprender", dijo la presentadora en declaraciones recogidas por la misma fuente.