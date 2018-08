Demi Lovato vuelve a aparecer en redes sociales tras ser hospitalizada por una sobredosis

Tras varios días ingresada al sufrir una sobredosis de heroína, Demi Lovato ha vuelto a las redes sociales para mostrar el cariño que le han mostrado los fans. La artista ha compartido una imagen con un texto en el que habla de su problema con las drogas y como va a afrontarlo a partir de ahora.

La cantante ha declarado que ''no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo. Es algo que debo continuar superando y aún no he hecho''. Por otra parte, Lovato ha expresado la gratitud por el apoyo mostrado por sus miles de fans.

Tras estar semanas hospitalizada y el episodio de la sobredosis, la artista ha preferido plantar cara a su problema y poder continuar con su larga lucha, según informa 'El Mundo'.