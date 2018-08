Alba Carrillo rompe con David Vallespín

Alba Carrillo ha roto con David Vallespín tras dos años de relación según informa la revista 'Corazón TVE '.A pesar de que la pareja se veía en perfectas condiciones y feliz de la vida, no es oro todo lo que reluce y algo habría hecho que la modelo tomase una de las decisiones más duras del momento. "Alba está muy afectada con este final", ha explicado una fuente cercana al entorno de la socialité.Tras la polémica ruptura de Feliciano López y algunos otros encontronazos con el padre de su hijo, Fonsi Nieto, Alba volvió a creer en el amor. Se conocieron en una fiesta y la química entre ambos surgió desde el minuto uno. Aunque tardaron unos meses en posar ante los medios, la modelo cogió confianza en David y la relación se asentó completamente.Hace unos días, Lucía Pariente, su madre dio una respuesta muy reveladora a la pregunta de cómo era el estado actual de la pareja a la que ella exclamó: "¡Ay la medre!" Pero no quiso entrar en detalle. Lo que sí es cierto es Lucía Pariente no acabó de confiar del todo en David Vallespín.