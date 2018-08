Millán Salcedo, de 'Martes y 13' carga contra José Mota

El humorista y ex miembro de 'Martes y 13' Millán Salcedo, ha cargado en una entrevista en el diario 'El Mundo' contra su compañero de profesión, José Mota porque, según Salcedo, éste comete "pirateo" y "no cita sus fuentes humorísticas".

Millán Salcedo comentó que en la profesión de cómico "hay mucho pirateo" y entonces ha salido a la palestra el nombre de José Mota. Salcedo ha asegurado que "José Mota y yo no nos llevamos bien. No me quiero enfrentar a esta persona. Simplemente digo que hay que citar la fuente de procedencia".

También ha dicho que "cuando nos preguntaban por nuestros referentes, citábamos a Tip y Coll, a Gila... a nuestros maestros. Y hay otros que no nos citan", pero ha dicho que el nombre de José Mota, "no lo quiero decir", asegurando también que en cuanto a humor se refiere, "el original siempre es mejor".