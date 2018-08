Kim Kardashian acusada de hacer apología de la anorexia

La mayor del clan Kardashian vuelve a protagonizar una nueva polémica. Tras publicar un vídeo en el que hace comentarios sobre su pérdida de peso, sus fans la han criticado por hacer apología de la anorexia.

El vídeo, de hecho, ha incendiado las redes. En las 'stories' de Instagram, la celebrity ha subido unas imágenes en el que sus hermanas, Khloe Kardashian y Kendall Jenner, notaban la delgadez de Kim, que se tomó los comentarios como un cumplido.

En el vídeo, Kendall se dirige a la hermana mayor diciéndole ''Estoy tan preocupada, creo que no estás comiendo. Te ves tan esquelética" al que Kim contesta dando las gracias.

De hecho, los seguidores, tanto en Instagram como en Twitter, no comprenden la emoción de Kim frente a los comentarios de las hermanas. Al revés, la critican duramente por alimentar el ideal de que una extrema delgadez es algo positivo.

dear @KimKardashian I can not believe you just placed an eating disorder as a compliment as a parent of a daughter you would think you would watch what you say but I guess since you you only parent by convenience your ok with it ? Anorexia is not something to take light AT ALL