Shakira y Maluma acusados de plagio por su último videoclip

Shakira y Maluma ya han sacado el esperado videoclip de 'Clandestino', su última colaboración juntos.

El vídeo, que apenas tiene 4 días, ha alcanzado ya más de 17 millones de reproducciones en YouTube. Pero, a pesar del éxito, las imágenes están cargadas de polémica.

Han sido muchos, de hecho, los que han encontrado varias similitudes con vídeos de artistas como Beyoncé y Jennifer López. El vídeo arranca con la cantante colombiana que baila de manera sensual en la playa, algo que recuerda escenas de 'I'm Into You' de JLo y 'Drunk In Love' de Beyoncé.

i'm sorry Shaki but @Jlo did it first. I'm into You (2011) / Clandestino (2018) #ClandestinoVideo No regrets, @shakira you still look gorgeous 😘 pic.twitter.com/3Uc58Dccx3