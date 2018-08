Kim Kardashian la lía con este comentario sobre la anorexia

En la cuenta de Instagram de la influences Kim Kardashian se ha compartido un vídeo que no ha agradado a prácticamente nadie. Y es que la modelo ha quitado importancia a la anorexia, como si no se tuviera que tener en cuenta.

En los vídeos, Kendall, hermana menor de Kim, le comenta a su hermana que estña preocupada por ella, que no come y que está esquelética, a lo que Kim contesta con un "¡gracias!", esto hizo explotar las redes ya que dieron a entender que la anorexia no es mala.

Algunas de las respuestas y reacciones a estos comentarios han dejado plasmada la insatisfacción y enfado de los seguidores de Kim.

Can't believe that @KimKardashian

Said 'thank you!' to her sisters for calling her 'anorexic' WTF! Anorexia is a serious mental illness which destroys lives and nearly took my life. It's never okayy to compare weight loss to a serious illness georgia-alice (@georgiaalice9) 31 de julio de 2018

.@KimKardashian:



When I was told I looked anorexic, I WAS anorexic.



I hated myself. I hated my body.



Unfortunately and inexplicably, there are people who look up to and admire you. Please do better for them. Katie Sirles (@mister_quint) 30 de julio de 2018

"Cuando me decían que parecía anoréxica, tenía anorexia. Me odiaba a mí misma. Odiaba mi cuerpo. Desafortunada e inexplicablemente, hay gente que te admira. Compórtate mejor por ellos", comentó una de las usuarias, pidiéndole respeto a la influencer.