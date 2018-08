Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex y mujer del príncipe Enrique de Inglaterra, ha vuelto a hablar en la televisión británica y no han sido bonitas las palabras que ha tenido para su hija y para la casa real.

"Me niego a permanecer callado. Lo que me irrita es que Meghan se sienta tan superior. Ella no sería nada sin mí. La convertí en la duquesa que es hoy. Yo conseguí que fuera todo lo que es hoy", comenta el Thomas sobre su hija Meghan.

"La familia real permite que Meghan trate a su padre de una manera que la madre de Enrique, la princesa Diana, habría odiado. Eso no es lo que Diana defendía", alega Thomas Markle diciendo también que a Meghan "le vendría bien que yo muriera, así todos sentirían lástima por ella".

"Lo triste es que en algún momento del próximo año Meghan y Enrique tendrán un bebé y yo seré abuelo y, si no hablamos, no veré a mi nieto. ¿No es triste privar a un niño de su abuelo porque haya criticado algunas cosas de la familia real?", comenta con tristeza Thomas.

"¿Qué tal si respetas a tu propio padre? Ya es suficiente. ¡Sé un poco solidaria, sé una mujer! ¡Si nuestro padre muere, te haré responsable, Meg!", con esta amenaza y con esta rabia concluyó su mensaje Thomas Markle.